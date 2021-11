Κοινωνία

Έγκλημα στο Βόλο: Δεν είχε σκοτώσει μόνο τη νονά του ο 39χρονος

Εξιχνιάστηκε δολοφονία με δράστη τον 39χρονο που συγκλόνισε το πανελλήνιο με τη δολοφονία της νονάς του.

Εξιχνιάσθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου περίπτωση ανθρωποκτονίας που διαπράχθηκε πριν από 12 χρόνια σε βάρος γυναίκας στην πόλη του Βόλου.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 12-08-2009 στο Βόλο, 69χρονη Ελληνίδα βρέθηκε νεκρή στο δάπεδο της οικίας της από συγγενικό της πρόσωπο.

Όπως προέκυψε, η θανούσα έφερε τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο στην αριστερή κυρίως πλευρά του σώματός της.

Από την ενδελεχή εξέταση των στοιχείων προέκυψε ότι πρόκειται για τον ίδιο δράστη που διέπραξε την πρόσφατη ανθρωποκτονία σε βάρος 75χρονης που σκότωσε ο βαφτισιμιός της στο, καθόσον το γενετικό υλικό που λήφθηκε από τον ίδιο ταυτίστηκε στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με γενετικό υλικό που βρέθηκε τότε στην 69χρονη.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα του Βόλου, η 69χρονη ήταν η μητέρα του δικηγόρου του 39χρονου που σκότωσε τη νονά του.

Το συγκεντρωθέν υλικό υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.

