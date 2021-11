Κοινωνία

Ο προπονητής τένις που κατηγορείται για κακοποίηση ανηλίκων (εικόνες)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν με εισαγγελική παρέμβαση τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του προπονητή τένις που κατηγορείται για κακοποίηση ανηλίκων.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες του προπονητή τένις, ο οποίος συνελήφθη την 5-11-2021 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις αξιόποινες πράξεις της κατάχρησης ανηλίκων που συμπλήρωσαν τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη αφενός και αφετέρου που συμπλήρωσαν τα 14 έτη, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που συμπλήρωσαν τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη αφενός και αφετέρου που συμπλήρωσε τα 14 έτη κατ’ εξακολούθηση.

Πρόκειται για τον :

1. ΔΕΡΒΕΝΗ Χρήστο του Πέτρου και της Αλεξάνδρας, γεννηθέντα την 3-10-1987.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην άμεση ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση του κατηγορουμένου, στην πληρέστερη διερεύνηση τέλεσης και άλλων ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινων πράξεων σε βάρος απροσδιορίστου εισέτι αριθμού ανηλίκων παθόντων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσε, προκειμένου να αποτραπεί η διάπραξη άλλων εγκληματικών ενεργειών από τον ανωτέρω, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτού και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476370 της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 09:00 ώρα της 15-1-2022, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

