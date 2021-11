Τρομοκρατική επίθεση στο Λίβερπουλ: Η στιγμή της έκρηξης (βίντεο)

Συγκλονίζει η στιγμή της έκρηξης έξω από νοσοκομείο του Λίβερπουλ. Ήρωας ο οδηγός ταξί.

Ως τρομοκρατική επίθεση χαρακτηρίζεται από την Αστυνομία του Λίβερπουλ η έκρηξη που σημειώθηκε χθες έξω από γυναικολογική κλινική.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε ταξί που τυλίχθηκε στις φλόγες στο σημείο αποβίβασης, προκαλώντας το θάνατο του επιβάτη και τον τραυματισμό του οδηγού.

Ο οδηγός του ταξί αποθεώθηκε ως ήρωας από το δήμαρχο του Λίβερπουλ, αφού κλείδωσε στον ύποπτο μέσα στο όχημα.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για την επίθεση που φαίνεται πως έκανε ο επιβάτης του ταξί με εκρηκτική συσκευή, που προκάλεσε την έκρηξη, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Το κίνητρο του δράστη δεν έχει γίνει σαφές.

«Πήρε το ταξί από περιοχή δέκα λεπτών από το νοσοκομείο κι ενώ το όχημα έφτανε στο σημείο αποβίβασης, σημειώθηκε η έκρηξη μέσα στο αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις φλόγες», εξήγησε η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας προσθέτοντας ότι, «ο οδηγός βγήκε πάρα πολύ γρήγορα από το ταξί».

Ο ταξιτζής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε μόνο για τη φροντίδα των τραυμάτων του.

It’s been reported that a taxi driver taking an Asian passenger to a women’s hospital in Liverpool, spotted the passenger had a bomb. The driver jumped out and locked the car doors and the passenger blew himself up inside the car. The driver is a hero ?? pic.twitter.com/uXFUHtlQ9s