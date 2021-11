Κοινωνία

Παλιά Ποσειδώνος: Κλειστό τμήμα για όλο το 2021

Λόγω εκτέλεσης έργων αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπή της κυκλοφορίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Λεωφόρο Ποσειδώνος έως το τέλος του 2021.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., λόγω εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου, κατά το χρονικό διάστημα από 16.11.2021 έως 31.12.2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Παλαιά Λ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμου Καλλιθέας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ναρκίσσου και Πραξιτέλους, εναλλάξ ανά λωρίδα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση, επισημαίνει η Αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

