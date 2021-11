Οικονομία

Ανατιμήσεις - Σκυλακάκης: οι επιχειρήσεις να δείξουν “αυτοσυγκράτηση”

Μήνυμα στις επιχειρήσεις στέλνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, με αφορμή τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.

«Ο Οκτώβριος ήταν καλός μήνας για τα φορολογικά έσοδα που αυξήθηκαν κατά 341 εκατ. ευρώ ή 7,4% έναντι του μηνιαίου στόχου. Είναι σαφές ότι η οικονομία βρίσκεται σε δυναμική τροχιά ανάκαμψης, που επιβεβαιώνεται και από τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνοδεύεται και από σημαντική μείωση της ανεργίας» τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, με αφορμή τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.

Ωστόσο, ο κ.Σκυλακάκης στέλνει μήνυμα στις επιχειρήσεις για τις αποφάσεις τους: «οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και των πρώτων υλών, οι οποίες δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στο διάστημα αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις επιχειρήσεις με ιδιαίτερη αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά την μεταφορά του σχετικού κόστους στις τιμές καταναλωτή, και να συνυπολογίσουν στις αποφάσεις τους ότι έχουν μπροστά τους μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης στην οποία θα μπούμε από το 2022 και στα επόμενα χρόνια, την οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διακυβεύσουμε παρασυρόμενοι στον φαύλο κύκλο των πληθωριστικών προσδοκιών».



Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν ότι τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4,963 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 341 εκατ. ευρώ ή 7,4%

