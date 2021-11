Κοινωνία

Τρίκαλα: Σάλος για την ασέλγεια σε ανήλικο από τον πατέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αστυνομικός ήδη έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ κινδυνεύει με απόταξη εάν αποδειχθούν ακριβείς οι καταγγελίες. Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Στοιχεία για να αντικρούσει την καταγγελία της πρώην συζύγου του συγκεντρώνει ο 29χρονος αστυνομικός, που κατηγορείται ότι ασέλγησε σε βάρος της τετράχρονης κόρης του. Ο αστυφύλακας ήδη έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ κινδυνεύει με απόταξη εάν αποδειχθούν ακριβείς οι καταγγελίες.

Ο αστυνομικός από την πρώτη στιγμή αρνείται τις κατηγορίες και το ίδιο αναμένεται να πράξει την Πέμπτη, οπότε και θα απολογηθεί στον ανακριτή.

Σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του αστυνομικού Γιώργος Παναγιώτου ανέφερε ότι «προφανώς υπάρχει κίνητρο, από τη στιγμή που ο ίδιος θεωρεί ότι πρόκειται για μία υπόθεση, για την οποία ο ίδιος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη και δεν διέπραξε κανένα αδίκημα. Εκείνο το οποίο έχει καταγγελθεί είναι η διενέργεια ασελγών πράξεων από τη μητέρα του ανηλίκου, γεγονότα βεβαίως που ανάγονται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ευσταθούν».

Η μητέρα και πρώην σύζυγος του κατηγορούμενου κατήγγειλε ότι όλα έγιναν όταν ο 29χρονος είχε πάει με την κόρη τους στο χωριό του. Περιέγραψε, μάλιστα, ότι επιχείρησε να καθυστερήσει να της επιστρέψει το παιδί, για να μην δει τα σημάδια στο κορμάκι του.

Πάντως, στο χωριό του 29χρονου όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον και την οικογένειά του.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε το τετράχρονο κορίτσι στην παιδοψυχολόγο δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 29χρονος ασελγούσε σε βάρος της. Είχε προηγηθεί κάτι αντίστοιχο πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν είχαν πάει στο χωριό της μητέρας του.

«Αυτό φέρεται να έχει κατατεθεί από το ανήλικο παιδί. Που κι εκεί, σε καμία περίπτωση, δεν θα μπορούσε να είχε γίνει για πολλούς και διαφόρους λόγους, που εμείς θα αναδείξουμε στην απολογία του κατηγορουμένου», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του αστυνομικού Γιώργος Παναγιώτου..

Στην υπόθεση αναφέρθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. «Ο αστυνομικός έχει ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα και προφανώς αν αποδειχθεί από την δικαστική διερεύνηση ότι τα πράγματα είναι έτσι, όπως έχουν παρουσιαστεί στα μέσα ενημέρωσης, αυτός δεν έχει καμία σχέση και καμία δουλειά με την Ελληνική Αστυνομία», ανέφερε σε δήλωσή του στον ΣΚΑΙ ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο 29χρονος μετά τον χωρισμό του είχε εντοπιστεί με μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Στο ποινικό δικαστήριο είχε αθωωθεί, αλλά του είχαν επιβληθεί τέσσερις μήνες αργία από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Τρομοκρατική επίθεση στο Λίβερπουλ: Η στιγμή της έκρηξης (βίντεο)

Ζευγάρι αρνητών από το Ηράκλειο δίνει “μάχη” με τον κορoνοϊό