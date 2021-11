Πολιτική

ΑΝΤ1 Δημοσκόπηση: απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Τα ευρήματα από το πρώτο μέρος της μεγάλης μηνιαία δημοσκόπησης του ΑΝΤ1 και της Marc

Απόψε, Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Α’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC.

Τι ανησυχεί τους πολίτες σε σχέση με την πανδημία, τα μέτρα και την οικονομία;

Πώς αξιολογούν την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση;

Τι θα κρίνει την εκλογή αρχηγού στο ΚΙΝΑΛ;

Τι απαντούν οι πολίτες;

Τι αποκαλύπτει η μεγάλη μηνιαία δημοσκόπηση από τη Μarc και τον ΑΝΤ1;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

***Νεότερη ενημέρωση: για να δείτε τα ευρήματα της δημοσκόπηης, πατήστε ΕΔΩ





