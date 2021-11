Κόσμος

Σουηδία: μαχαίρωσαν και πέταξαν παιδιά από το μπαλκόνι (βίντεο)

Νεκρό το ένα παιδί, χαροπαλεύει το δεύτερο μετά την τραγωδία στη Στοκχόλμη.

Ένα παιδί πέθανε κι ένα ακόμα τραυματίστηκε σοβαρά όταν μαχαιρώθηκε και πετάχτηκε από παράθυρο πολυκατοικίας στη Σουηδία.

Τα δύο παιδιά, κάτω των 10 ετών, βρέθηκαν στο έδαφος έξω από το κτήριο στη δυτική Στοκχόλμη το βράδυ της Κυριακής.

Το ένα από τα δύο παιδιά κατέληξε τη νύχτα της Κυριακής, ενώ το δεύτερο φέρει τραύματα που απειλούν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα παιδιά μαχαιρώθηκαν μέσα στο διαμέρισμα και πετάχτηκαν από το μπαλκόνι της πολυκατοικίας, από ύψος περίπου 15 μέτρων.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ένας από τους δύο μάλιστα, φέρεται να τραυματίστηκε κατά το περιστατικό και νοσηλεύεται προτού ανακριθεί.

Και οι δύο έχουν συγγένεια με τα παιδιά, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι οι γονείς τους.

