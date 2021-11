Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεμιστοκλέους: Συγχορήγηση εμβολίων γρίπης και κορονοϊού

Ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την πορεία του εμβολιασμού και τα ποσοστά εμβολιασμένων. Τι ισχύει για την αναμνηστική δόση.

«Ξεπεράσαμε τους 13, 459 εκατομμύρια εμβολιασμούς», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, κατά την ενημέρωση για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.

Όπως είπε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, πάνω από το 61,8% του γενικού πληθυσμού έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του, την ώρα που το ανάλογο ποσοστό στην Ευρώπη ανέρχεται στο 66,2%.

Παρατηρήθηκε δε αύξηση στα ραντεβού για την πρώτη δόση, καθώς μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουν κλειστεί πάνω από 200.000 ραντεβού.

Αναφορικά με την τρίτη, αναμνηστική δόση, είπε πως οι μισοί από τους δικαιούχους έχουν κλείσει ραντεβού.

Η τρίτη δόση, επανέλαβε, πως γίνεται έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση για τα εμβόλια Pfizer, Moderna και AstraZeneca με εμβόλια της Pfizer ή μισή δόση της Moderna.

Για όσους έχουν κάνει το Johnson&Johnson, η αναμνηστική δόση γίνεται δύο μήνες μετά την πρώτη με Pfizer, Johnson& Johnson ή μισή Moderna.

Ειδικά για τους ανοσοκατεσταλμένους, η αναμνηστική δόση γίνεται ένα μήνα μετά τον εμβολιασμό τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μάριος Θεμιστοκλέους και στο εμβόλιο κατά της γρίπης, επισημαίνοντας πως, είναι αναγκαίο να γίνει και μάλιστα μπορεί να γίνει και την ίδια μέρα με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Τέλος, αναφορικά με τον κατ’οίκον εμβολιασμό, από τις 17.500 αιτήσεις, έχουν εμβολιαστεί πάνω από 15.000, ενώ στο σύστημα εμβολιασμού από ιδιώτες έχουν ενταχθεί 281 ιδιώτες γιατροί.

