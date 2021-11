Life

“The 2Night Show”: Λεμπεσόπουλος και Γιαννάτου την Δευτέρα (εικόνες)

Συντροφιά με εξαιρετικά ενδιαφέροντες καλεσμένους θα μας κρατήσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Άρη Λεμπεσόπουλο. Ο γοητευτικός ηθοποιός, που έχει ξεχωρίσει από την πορεία του στο θεατρικό σανίδι, αποκαλύπτει γιατί «εξαφανίστηκε» τόσα χρόνια από την τηλεόραση που τόσο αγαπάει.

Για ποιο λόγο η εξαιρετική κριτική που είχε δεχθεί από τον Δημήτρη Χορν, αποτέλεσε «αγκάθι» στην καριέρα του; Γιατί ενοχλήθηκε μαζί του ο Μίκης Θεοδωράκης; Τέλος, δηλώνει «τεμπέλης» στις ανάγκες μιας καθημερινής σειράς και εξηγεί γιατί μισεί την ταμπέλα περί ποιοτικού και εμπορικού, στον χώρο της τέχνης.

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η ταλαντούχα Μαρκέλλα Γιαννάτου που πρωταγωνιστεί στις «Άγριες Μέλισσες», ενσαρκώνοντας τον ρόλο της Ζωής Μεγαρίτη. Η αγαπημένη ηθοποιός βλέπει ένα απολαυστικό απόσπασμα με τον εαυτό της να μιλάει Ισπανικά, στη μεταγλωττισμένη εκδοχή της σειράς «Γυναίκα χωρίς όνομα».

Επίσης, μιλάει για τις φοβίες και τις κρίσεις άγχους που έχει περάσει και εξηγεί πώς τις αντιμετωπίζει. Τι είναι το forum του Λακανικού πεδίου στο οποίο είναι μέλος;

Πώς ένιωσε όταν ο σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρίτος ανακοίνωσε δημόσια την πολύχρονη σχέση τους; Ποια απάντηση δίνει στα σχόλια που ακούστηκαν για την παρουσία της στη σειρά που σκηνοθετεί ο σύντροφός της; Τέλος, εξηγεί τον λόγο που δε θέλει να παντρευτεί, αλλά και γιατί δεν επιθυμεί να γιορτάζει το όνομά της.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:30 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη

