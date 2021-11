Κοινωνία

Συμμορία ανηλίκων: Ελεύθερος με όρους ο 14χρονος

Η απόφαση των Αρχών και το σκεπτικό για την απελευθέρωση του 14χρονου.

(φωτογραφία αρχείου)

Του Κώστα Τάτση

Ο 14χρονος, μέλος της συμμορίας ανηλίκων στην Αθήνα, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που διαμένει.

Παρά το γεγονός ότι φέρεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να είναι ο άνθρωπος που μαχαίρωσε τον μαθητή του πρώτου ΕΠΑΛ Αθηνών και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εντούτοις δεν προφυλακίστηκε καθώς δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη και σύμφωνά με τον ποινικό κώδικα δεν μπορεί να προφυλακιστεί

Οι τρεις ανήλικοι την περασμένη εβδομάδα είχαν συλληφθεί για συμμετοχή στην συμμορία ανηλίκων και την επίθεση στον μαθητή μετά την απολογία τους είχαν προφυλακιστεί.

