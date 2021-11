Οικονομία

Εκκρεμείς συντάξεις - Τσακλόγλου: Θεαματική η εκκαθάριση σε ορισμένα Ταμεία

Αναλυτικά στοιχεία για τη μείωση των εκκρεμών συντάξεων παρουσίασε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.



«Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στο ζήτημα της μείωσης των εκκρεμών συντάξεων είναι πολύ μεγάλη, για να περάσει απαρατήρητη», ανέφερε σήμερα ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο κ. Τσακλόγλου παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία για τη μείωση των εκκρεμών συντάξεων, επισημαίνοντας τα ακόλουθα: «Σταδιακά, ο μηνιαίος αριθμός απονομών κύριων συντάξεων αυξήθηκε και από τις 10 χιλιάδες που ήταν το 2019 έχει πλησιάσει τις 20 χιλιάδες, ενώ στόχος μας είναι τους επόμενους μήνες να φτάσει τις 30 χιλιάδες. Σαν αποτέλεσμα, παρά τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων συνταξιοδότησης των τελευταίων μηνών, ο αριθμός των κυρίων εκκρεμών συντάξεων, εκτός διεθνών, έχει μειωθεί από σχεδόν 170 χιλιάδες που ήταν το καλοκαίρι του 2019, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ανακαλύπτονται ακόμα και σήμερα "ξεχασμένες" σε ντουλάπες, συρτάρια και σάκους, χωρίς καταχώριση και αριθμό πρωτοκόλλου, σε λίγο πάνω από 120 χιλιάδες σήμερα, δηλαδή είχαμε μείωση του στοκ των εκκρεμών συντάξεων κατά περίπου 45-50 χιλιάδες».

Όπως επεσήμανε ο κ. Τσακλόγλου, «σε ορισμένα πρώην ταμεία η αποκλιμάκωση των εκκρεμών συντάξεων είναι θεαματική», αναφέροντας τα ακόλουθα στοιχεία: «Στο πρώην ΤΣΑΥ μέσα σε ενάμιση χρόνο εκκαθαρίστηκε πάνω από το 95% των περίπου 3.000 εκκρεμών συντάξεων για το διάστημα 2016-2020. Στο πρώην ΤΑΝ οι εκκρεμείς συντάξεις ανέρχονταν σε σχεδόν 2.500, ενώ σήμερα δεν ξεπερνούν τις 700. Στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ενώ το 2019 εκδίδονταν λιγότερο από 100 συντάξεις τον μήνα, σήμερα ο μέσος όρος αποφάσεων είναι 250. Στο ΝΑΤ η μέση μηνιαία ωρίμανση τους τελευταίους μήνες είναι 410 συνταξιοδοτικές υποθέσεις τον μήνα, ενώ την προηγούμενη τριετία δεν ξεπερνούσε τις 190 υποθέσεις τον μήνα. Έτσι, ενώ το 2017 οι εκκρεμείς συντάξεις προς απονομή ήταν περίπου 4.500, σήμερα έχουν μειωθεί κατά 56%».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων χαρακτήρισε ως σημαντική τη συμβολή των πιστοποιημένων επαγγελματιών για την αποσυμφόρηση των εκκρεμών συντάξεων, λέγοντας ότι, σήμερα κιόλας πιάνουν δουλειά οι 179 που πιστοποιήθηκαν και την Παρασκευή, που μας πέρασε, ξεκίνησε ο 2ος κύκλος πιστοποίησης. Όπως τόνισε σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΕΦΚΑ, ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου, «ο θεσμός των πιστοποιημένων συνεργατών ήρθε, για να μείνει».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Τσακλόγλου απάντησε και σε δεύτερη επίκαιρη ερώτηση που αφορούσε τη «ΛΑΡΚΟ», η οποία βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση τα τελευταία 35 χρόνια. Όπως επεσήμανε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «η κυβέρνηση έθεσε ως πρωταρχικό στόχο την εξεύρεση λύσης, ώστε να συνεχίσει η λειτουργία της σημαντικής για την οικονομία μεταλλευτικής εταιρείας και να διασωθούν θέσεις εργασίας».

Για το ζήτημα αυτό, ο κ. Τσακλόγλου υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε τη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης, όπως αποφασίστηκε από τη Βουλή με τον νόμο 4664/2020, δηλαδή τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ομαλή και με διαφάνεια μεταβίβαση των ενεργητικών στοιχείων της εταιρείας σε ιδιώτη επενδυτή - εν λειτουργία. Τα προβλήματα της ΛΑΡΚΟ δεν απασχολούν μόνο το υπουργείο Εργασίας, αλλά και άλλα συναρμόδια υπουργεία: τόσο το υπουργείο Οικονομικών, όσο και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, για να πετύχουμε τον στόχο της διάσωσης των θέσεων εργασίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βρεθεί αξιόπιστος και σοβαρός επενδυτής και, μέχρι τότε, η εταιρεία να μείνει σε λειτουργία έστω και υπό το καθεστώς ειδικής διαχείρισης», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.

