Μεταναστευτικό - Λευκορωσία: “Πράσινο φως” από την ΕΕ για νέες κυρώσεις

Τι ανακοίνωσε ο ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγκρίνει «μέσα στις επόμενες μέρες» νέες κυρώσεις κατά ανθρώπων και εταιρειών που συμβάλλουν στην εισροή χιλιάδων μεταναστών στα πολωνικά σύνορα, μια ενορχηστρωμένη μεταναστευτική κρίση σύμφωνα με τους Δυτικούς από τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Συμφωνήσαμε για την υιοθέτηση ενός νέου πακέτου κυρώσεων (...). Αυτό θα οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Μπορέλ μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των 27 στις Βρυξέλλες. Αυτές οι κυρώσεις θα θίξουν έναν «σημαντικό αριθμό ανθρώπων» και οντοτήτων, είπε, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό ή την ταυτότητά τους.

Η ΕΕ κατηγορεί το Μινσκ ότι οργάνωσε αυτές τις μεταναστευτικές ροές σε αντίποινα για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο καθεστώς του Αλεξάντερ Λουκασένκο πέρυσι μετά τις βίαιες καταστολές κατά αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Ο τελευταίος αρνείται τις κατηγορίες.

«Θα είμαστε πλέον σε θέση να στοχεύσουμε όσους εκμεταλλεύονται ευάλωτους μετανάστες και διευκολύνουν την παράνομη διέλευση των συνόρων προς την ΕΕ», δήλωσε ο Μπορέλ, αναφερόμενος σε μια «υβριδική επίθεση» από τη Λευκορωσία.

Το Μινσκ εργάζεται «ενεργά» για να μεταφέρει μετανάστες που έχουν παγιδευτεί στα σύνορα ΕΕ-Λευκορωσίας πίσω στις χώρες τους, διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Λουκασένκο, στην εξουσία για 30 χρόνια και του οποίου η επανεκλογή τον Αύγουστο του 2020 δεν αναγνωρίζεται από τους Ευρωπαίους.

Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά από αυτές τις εκλογές εναντίον αξιωματούχων του καθεστώτος της Λευκορωσίας στοχεύουν επί του παρόντος 166 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Λευκορώσου προέδρου. Περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ.

Μετά την αναγκαστική προσγείωση από το Μινσκ μιας πτήσης της Ryanair και τη σύλληψη του δημοσιογράφου Ρόμαν Προτάσεβιτς, η ΕΕ συνέχισε τον Ιούνιο με νέο κύκλο κυρώσεων κατά του Μινσκ με τιμωρητικά μέτρα με στόχο τομείς της ποτάσας, του πετρελαίου και του καπνού. Απαγόρευσε επίσης σε αεροπορικές εταιρείες της Λευκορωσίας την πρόσβαση στον εναέριο χώρο της ΕΕ και τα αεροδρόμιά της.

