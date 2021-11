Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: η διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα ευρήματα της έρευνας για τον κορονοϊό, τους ανεμβολίαστους, τα μέτρα, αλλά και τις μεγαλύτερες ανησυχίες των πολιτών.

Το Α’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC, παρουσιάστηκε την Δευτέρα, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, με τα ευρήματα από τις απαντήσεις των πολιτών να είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα.

Στο ερώτημα τι ανησυχεί τους πολίτες σε σχέση με την πανδημία, τα μέτρα και την οικονομία, οι ερωτώμενοι αποκρίθηκαν με ποσοστό 77,6% πως η μεγαλύτερη ανησυχία τους είναι η πανδημία, ακολούθησε η ακρίβεια με 60,7% και τρίτη ήταν η εγκληματικότητα με 21,3%.

Σε ότι αφορά τα μέτρα της Κυβέρνησης για τους ανεμβολίαστους και την είσοδο τους σε μαγαζιά μόνο με την επίδειξη αρνητικού rapid test, το 58,1% απάντησε ότι τα μέτρα είναι σε σωστή ή μάλλον σωστή κατεύθυνση και το 40,5% ότι είναι σε λάθος ή σε μάλλον λάθος κατεύθυνση.

Αναφορικά με το εάν τα μέτρα ελήφθησαν εγκαίρως, το 22.1% απάντησε ότι ελήφθησαν έγκαιρα, το 17,2% ότι δεν χρειαζόταν να ληφθούν μέτρα, ενώ το 56,5% απάντησε ότι τα μέτρα ελήφθησαν με καθυστέρηση.

Στο ερώτημα εάν θα πρέπει να χρειάζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test για την είσοδο στην εκκλησία το 74% απάντησε ότι θα έπρεπε να απαιτείται και το 23,1% ότι δεν θα έπρεπε να αλλάξει το σημερινό καθεστώς.

Σχετικά με την πρόθεση ψήφου, η διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ανέρχεται στις 12,5 μονάδες, από 12,8 μονάδες πριν έναν μήνα, καθώς η ΝΔ συγκεντρώνει το 34% (έναντι 34,8% τον Οκτώβριο) και ο ΣΥΡΙΖΑ 21,5% (από 22% τον Οκτώβριο).

Άνοδο περίπου 2 μονάδων σε έναν μήνα καταγράφει το ΚΙΝΑΛ με 8,2% και ακολουθούν ΚΚΕ με 5.8%, Ελληνική Λύση με 4,3% και ΜέΡΑ25 με 2,9%. Άλλο κόμμα δηλώνει το 4%, άκυρο-λευκό 3,8%, «δεν θα ψηφίσω» απαντά το 4,9% ενώ «δεν έχω αποφασίσει» απάντησε το 10,6% των ερωτώμενων.

Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον των πολιτών για τις εξελίξεις στο Κίνημα Αλλαγής, καθώς απομένουν λίγες εβδομάδες μέχρι τις εσωκομματικές εκλογές.

Σε ότι αφορά την δημοτικότητα των υποψηφίων Προέδρων του ΚΙΝΑΛ, στο σύνολο των ψηφοφόρων που λένε ότι θα ψηφίσουν στις εσωκομματικές εκλογές, τα ποσοστά θετικής γνώμης που καταγράφουν οι υποψήφιοι είναι: Ανδρουλάκης 83,9%, Λοβέρδος 74,6%, Γερουλάνος 59,1%, Χρηστίδης 58,7%, Καστανίδης 53,4% και Παπανδρέου 52,3%.

Στα «δίπολα» στον β΄ γύρο των εσωκομματικών εκλογών, οι ερωτώμενοι βλέπουν

Παπανδρέου (35,1%) - Λοβέρδος (54,6%)

Ανδρουλάκης (47,6%) - Λοβέρδος (43,5%)

Παπανδρέου (33,8%) – Ανδρουλάκης (60,2%)

Στο ερώτημα με ποιον Πρόεδρο το Κίνημα Αλλαγής θα αυξήσει περισσότερο τα ποσοστά του στις εκλογές, οι ερωτώμενοι απάντησαν: Λοβέρδος 34,1%, Παπανδρέου 26,5%, Ανδρουλάκης 25,9%, Καστανίδης 2,9%, Χρηστίδης 1,2% και Γερουλάνος 1%.









Στην παράσταση νίκης, στο σύνολο των ψηφοφόρων που θα πάνε να ψηφίσουν στις εσωκομματικές εκλογές, οι περισσότεροι εκτίμησαν ότι νικητής θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου.

Αναλυτικά, τα ποσοστά ανά υποψήφιο είναι: Παπανδρέου 34,2%, Λοβέρδος 31,2%, Ανδρουλάκης 20,4%, Καστανίδης 1,4%, Γερουλάνος 0,3% και Χρηστίδης 0,3%, ενώ «Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ» απάντησε το 12,2% των ερωτηθέντων.

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης:

