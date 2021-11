Αθλητικά

AEK - Ρίγα: Η Ένωση “έσπασε το ρόδι”

Η ΑΕΚ επικράτησε της Ρίγα στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, διατηρώντας ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης.



Η ΑΕΚ «έσπασε το ρόδι» στον 4ο όμιλο του Basketball Champions League. H Ένωση επικράτησε με 88-79 της Ρίγα στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, διατηρώντας ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης.

Στον αντίποδα, οι Λετονοί είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 1-3, αλλά κράτησαν τη διαφορά από τη νίκη στο πρώτο μεταξύ τους αγώνα (+16, 92-76).

Στην αποψινή υπερπολύτιμη νίκη, η ΑΕΚ παραμέρισε τα αγωνιστικά προβλήματα που προϋπήρχαν, αλλά και αυτά που εμφανίστηκαν (τραυματίστηκε στη δεύτερη περίοδο και αποχώρησε ο Μιχάλης Καρλής), άντεξε μετά την αποβολή του Μπράιαν Ανγκόλα στο τρίτο δεκάλεπτο και εξαργυρώνοντας την εξαιρετική άμυνα και τις επιθετικές επιλογές των Κίνο Κολόμ και Νίκου Παππά στα κρίσιμα τελευταία λεπτά μπήκε σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων.

H Ρίγα προσπάθησε να αιφνιδιάσει από τα 6.75 την ΑΕΚ με το... καλημέρα του πρώτου δεκάλεπτο (14-23 στο 6΄), αλλά οι αμυντικές επιλογές της ελληνικής ομάδας όχι μόνο κάλυψαν την «κιτρινόμαυρη» αστοχία, αλλά χάρισαν στην Ένωση και το προβάδισμα στο 12΄ (30-28). Με την άμυνα να συνεχίζει να καλύπτει τις αγωνιστικές... αστοχίες της ΑΕΚ, οι γηπεδούχοι επέβαλαν το ρυθμό τους στη δεύτερη περίοδο, παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +3 (40-37).

Λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, η ΑΕΚ είδε τον Ανγκόλα να αποβάλλεται, έχοντας αντικρύσει δεύτερη τεχνική ποινή και με το παιχνίδι να έχει εξελιχθεί σε αγώνα... ενστίκτου, έχοντας παραμεριστεί η τακτική, η ομάδα του Στέφανου Δέδα ήταν αυτή που χαμογέλασε όταν ο Νίκος Παππάς αρχικά και εν συνεχεία ο Κίνο Κολόμ, διαμόρφωσαν με τρίποντες «βόμβες» το 83-77 στα 47΄΄ για τη λήξη, σφραγίζοντας ουσιαστικά την πρώτη νίκη της Ένωσης.

Πλέον η ΑΕΚ μπορεί να ελπίζει σε ένα απευθείας εισιτήριο για τους «16» του Basketball Champions League ή διεκδίκηση της πρόκρισης μέσω play-in, (οι ομάδες που τερμάτισαν στη 2η και την 3η θέση του ομίλου «παλεύουν» για την ευρωπαϊκή τους συνέχεια).

Κορυφαίος των νικητών ο Κίνο Κολόμ με 26 πόντους και 6 τρίποντα, ενώ άξιος συμπαραστάτης του αναδείχθηκε ο Χάμερ με 17.

Τα δεκάλεπτα: 25-25, 40-37, 58-58, 88-79

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Δέδας): Κολόμ 26 (6), Γκρίφιν 9, Χάμερ 17 (1), Παππάς 9 (1), Βαουλέτ 4, Ανγκόλα 8 (2), Φιλιππάκος 5 (1), Φλιώνης 5, Καρλής, Μαυροειδής 5.

ΡΙΓΑ (Γκαϊλίτις): Άτε 2, Κάρι 9 (1), Μάντσεν 10, Ράιλι 7 (1), Ζόρικς 22 (5), Γκρόμοβς, Γκούλμπις 11, Χάμοντς 12 (1), Γουόκερ 6 (1).

