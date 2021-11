Παράξενα

Αλεξανδρούπολη: βιασμός σκύλου κατ΄ εξακολούθηση (εικόνες)

Επικηρύχθηκε το «τέρας» που βίαζε το άτυχο κουτάβι. Σοκ προκαλούν οι περιγραφές των ανθρώπων φιλοζωικού σωματείου

Μόνο φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση εντοπισμού ενός κουταβιού στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο έχει βιαστεί κατ’ εξακολούθηση, περιστατικό που κατήγγειλαν τα «Αδεσποτούλια Ξάνθης» τα οποία προσφέρουν αμοιβή 3.000 ευρώ σε όποιον δώσει πληροφορίες για τον δράστη της αποτρόπαιας αυτής πράξης.

«Εμείς προσφέρουμε 3.000 ευρώ ως αμοιβή για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας που αφορά το σκυλί. Οποιαδήποτε πληροφορία κι αν είναι αυτή. Ποιος το είχε, εάν είδε κάτι, εάν παρατήρησε οτιδήποτε, διότι αυτή η πράξη δεν έγινε μόνο μία φορά, αλλά κατ’ εξακολούθηση. Το σκυλάκι φέρει τραύμα ημερών» τονίζει σοκαρισμένη η κ. Ζαφειριάδου.

«Το ζωάκι είναι 4,5 μηνών και βιάστηκε επανειλημμένα με βιαιότητα και με αντικείμενα παρά φύση, ενώ λείπει και ένα κομμάτι από τον πρωκτό του. Εξακολουθεί να κάνει χαρούλες, αλλά όποιος το αγγίξει κάτω από τη μέση, πονάει πάρα πολύ και φυσικά φοβάται. Αυτές τις ημέρες νοσηλεύεται στην κλινική, παίρνει βαριά χάπια και παυσίπονα αλλά δεν έχω ιδέα εάν θα καταφέρει ποτέ να ξεπεράσει τη φρίκη που έζησε», συμπληρώνει στο GRTimes η πρόεδρος της φιλοζωικής ομάδας «Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Εάν δεν βρεθεί και μείνει ατιμώρητος θα το κάνει και σε ανθρώπους

Αναφερόμενη στο πως εντοπίστηκε το κουτάβι η κ. Ζαφειριάδου τόνισε ότι «την Τετάρτη ειδοποιήθηκα από ένα γνωστό πρόσωπο ότι υπάρχει ένα σκυλί κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου στην Αλεξανδρούπολη και την Παρασκευή πήγαμε και το πήραμε. «Πρέπει να σου πω και κάτι ακόμα» μου είπε το συγκεκριμένο άτομο προσθέτοντας ότι «το ζωάκι είναι βάναυσα κακοποιημένο και βιασμένο».

Προσθέτει επίσης με αγωνία ότι «ο δράστης πρέπει να βρεθεί άμεσα και να συλληφθεί, διότι η ιστορία έχει δείξει ότι εάν μείνει ελεύθερος και ατιμώρητος δεν θα διστάσει να επαναλάβει μια ανάλογη πράξη είτε σε ζώα, είτε ακόμα και σε ανθρώπους και παιδιά. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι εκεί έξω και να συνεχίζει να κάνει αυτή την πράξη».

Η πρόεδρος της φιλοζωικής ομάδας «Αδεσποτούλια Ξάνθης» αναφέρει ότι παρά τη δημοσίευση και την «επικήρυξη» του δράστη, ακόμη δεν υπάρχει καμία πληροφορία για αυτόν.

«Δεν έχουμε τίποτα προς το παρόν. Σιγή από όλους. Ούτε στην αστυνομία για καταγγελία δεν έχουν πάει. Πρέπει να πάω εγώ στην αστυνομία από την Ξάνθη να κάνω καταγγελία για κάτι που έγινε στην Αλεξανδρούπολη» σημειώνει.

Όσο για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το κουτάβι και εάν θα παραμείνει στις εγκαταστάσεις της ομάδας συμπλήρωσε πως «πρώτο μας μέλημα είναι να βγει από την κλινική και σε δεύτερη φάση θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε να ξεχάσει. Σαφέστατα και θα είναι κάτι δύσκολο να το ξεπεράσει και να έχει μία φυσιολογική ζωή, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε» κατέληξε στο GRTimes η κ. Ζαφειριάδου.

Η ανάρτηση της ομάδας «Αδεσποτούλια Ξάνθης»:

« 3.000 ευρώ αμοιβή σε όποιον μιλήσει για το τέρας που βίασε την κουτάβιτσα στην Αλεξανδρούπολη.

Ανοίξτε τα στόματα σας!!

Κάποιος είδε!!

Κάποιος κάτι ξέρει!!

Τρεις μέρες προσπαθούμε να γράψουμε μια δημοσίευση.... Είναι δύσκολο.

Βγαίνει μόνο μια κραυγή και μια οργή.

Η μικρή βιάστηκε παρά φύση και κατά φύση επανειλημμένα...

Για μέρες...

Σωματικά λείπει κομμάτι από τον πρωκτό.

Παίρνει βαριά παυσίπονα για τον πόνο, αλλά δείχνει δυνατή. Είναι μόνο ένα μωρό, 4.5 μηνών.

Βρέθηκε Τετάρτη σε εμάς ήρθε Παρασκευή..

Η Αλεξα νοσηλεύεται και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάει καλά σωματικά.

Ψυχολογικά δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμη τι τραύμα έχει και αν ποτέ θα το ξεπεράσει. Θα είμαστε δίπλα της για ότι χρειαστεί.

Σκεφτήκαμε πολύ αν πρέπει να ανεβάσουμε ή όχι τις φωτογραφίες της Αλεξα γιατί είναι σοκαριστικες.

Σας ζητάμε προκαταβολικά συγνώμη αλλά αποφασίσαμε πως πρέπει γιατί μια εικόνα είναι όσο χίλιες λέξεις».

