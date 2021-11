Πολιτισμός

Ο Χρήστος Χωμενίδης τιμήθηκε με το Βραβείο Ευρωπαϊκού Μυθιστορήματος

Ευρωπαϊκή διάκριση για τον συγγρεφέα για το βιβλίο του «Νίκη». Το μήνυμα του Πρωθυπουργού και της υπουργού Πολιτισμού.





Με το Βραβείο Ευρωπαϊκού Μυθιστορήματος (European Book Prize, Le Prix du Livre Europeen) τιμήθηκε ο συγγραφέας Χρήστος Α. Χωμενίδης για το βιβλίο του «Νίκη» (2014, εκδόσεις Πατάκη). Το βραβείο καθιερώθηκε το 2007 και σκοπός του είναι να προωθήσει τις ευρωπαϊκές αξίες και τη γνωριμία με τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή της Ευρώπης.

Η «Νίκη» φιλοτεχνεί το πορτρέτο της μητέρας του συγγραφέα και του παππού του Βασίλη Νεφελούδη, ο οποίος υπήρξε εμβληματικό πρόσωπο της μεσοπολεμικής και της μεταπολεμικής Αριστεράς. Βουλευτής του ΚΚΕ και γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής όταν ο Νίκος Ζαχαριάδης ανέλαβε του κόμματος, ο Νεφελούδης (1906-2004) έγινε υπεύθυνος της κομματικής καθοδήγησης μετά τη σύλληψη του αρχηγού.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, οι δυο τους θα βρεθούν σε διπλανά κελιά στις φυλακές της Κέρκυρας, όπου και θα διαφωνήσουν σφοδρά για τη στάση του ΚΚΕ απέναντι στη δικτατορία και τον επερχόμενο πόλεμο. Είναι η απαρχή μιας σύγκρουσης που θα οδηγήσει το 1945 στη διαγραφή του Νεφελούδη. Στα τέλη, εντούτοις, της δεκαετίας του 1950 ο Νεφελούδης θα επανακάμψει στα πατρώα εδάφη, χρηματίζοντας μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΔΑ όπως και βουλευτής της, ενώ κατά την πρώτη περίοδο της μεταπολίτευσης θα ενταχθεί στον ηγετικό πυρήνα της Ανανεωτικής Αριστεράς.







«Με το Βραβείο Ευρωπαϊκού Μυθιστορήματος ο Χρήστος Χωμενίδης γράφει, ήδη, μία χρυσή σελίδα και στη δική του, προσωπική ιστορία ως συγγραφέας. Τιμά διπλά την Ελλάδα, καθώς ο ίδιος ανήκει στην πρόσφατη γενιά των δημιουργών της. Αλλά και γιατί η "Νίκη" του είναι εμπνευσμένη από τις περιπέτειές της. Και προσφέρει μεγάλη χαρά σε όλους όσοι παρακολουθούν τα βιβλία του, τον καθημερινό δημόσιο λόγο και την κοινωνική του παρουσία» τονίζει σε ανάρτησή του στο facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την ευρωπαϊκή διάκριση του Χρήστου Χωμενίδη.

Ο πρωθυπουργός εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Χρήστο Χωμενίδη, ως πρωθυπουργός, ως πιστός αναγνώστης του και ως καλός φίλος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, με τον οποίο μοιραζόμαστε, συχνά, σκέψεις και προβληματισμούς. «Εύχομαι να συναντήσει στον δρόμο του και άλλες διακρίσεις. Να ακονίζει πάντα την φαντασία του στην πραγματικότητα, κρατώντας το ίδιο τολμηρή την πέννα του. Και να παραμείνει ένας δυναμικός συγγραφέας και, ταυτόχρονα, ένας ζωντανός παρατηρητής της ζωής και ενεργός πολίτης της πατρίδας μας» προσθέτει ο πρωθυπουργός.





«Με το έργο του, ο Χρήστος Χωμενίδης στρέφει τον κόσμο στην ανάγνωση. Με τη 'Νίκη', στρέφει τη ματιά της Ευρώπης στην ελληνική λογοτεχνία» αναφέρει σε μήνυμά της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Η απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Μυθιστορήματος στον Χρήστο Χωμενίδη και στη «Νίκη», «αποτελεί μια σπουδαία διάκριση, όχι μόνο για τον ίδιο τον συγγραφέα, ο οποίος έχει κερδίσει εδώ και χρόνια την εκτίμηση του αναγνωστικού κοινού, της κριτικής και των συναδέλφων του, αλλά και για την ελληνική λογοτεχνία. Το έργο του Χρήστου Χωμενίδη τιμά τα ελληνικά γράμματα, τιμά την Ελλάδα. Βασίστηκε σε ένα ελληνικό θέμα, στο τραυματικό μέρος της νεότερης ελληνικής Ιστορίας, για να δημιουργήσει ένα μυθιστόρημα συναρπαστικό και ενωτικό. Με το έργο του, ο Χρήστος Χωμενίδης στρέφει τον κόσμο στην ανάγνωση. Με τη 'Νίκη', στρέφει τη ματιά της Ευρώπης στην Ελληνική Λογοτεχνία. Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια και πιστεύω ότι η 'Νίκη' θα συναντήσει, εκτός από το ελληνικό, και το διεθνές κοινό» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού.

