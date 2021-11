Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ανεμβολίαστη έγκυος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Στον όγδοο μήνα της κύησης βρίσκεται η κοπέλα, για την οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο διασωλήνωσης. Αγωνία και για διασωληνωμένο μωρό μερικών εβδομάδων.

Ανεμβολίαστη έγκυος, που προσβλήθηκε από κορονοϊό, παρουσιάζει σοβαρά συμπτώματα, με αποτέλεσμα να έχει εισαχθεί στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, οι γιατροί δίνουν μάχη, ώστε η 26χρονη από την Δράμα, η οποία διανύει τον όγδοο μήνα της κύησης, και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, να αποφύγει την διασωλήνωση.

Οι γιατροί έχουν εξετάσει και το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε καισαρική τομή και να «πάρουν» το μωρό, εφόσον απαιτηθεί να διασωληνωθεί η 26χρονη, η οποία κατά πληροφορίες δεν έχει εμβολιαστεί έναντι του κορονοϊού.

Ανησυχία υπάρχει και για το λίγων μηνών βρέφος που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην ΜΕΘ του «Ιπποκράτειου» στην Θεσσαλονίκη. Το αγοράκι, τεσσάρων μηνών, εισήχθη το Σάββατο στη Μονάδα Λοιμώξεων, αλλά η κατάστασή του επιδεινώθηκε σήμερα το πρωί.

Οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να διασωληνωθεί και τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της υγείας του. Η μητέρα του παιδιού είναι ασυμπτωματική, ενώ ούτε εκείνη έχει κάνει το εμβόλιο.

