Η Τζένη Μπαλατσινού… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Τι αποκαλύπτει για τις δυσκολίες στην γέννηση του τέταρτου παιδιού της, τις άγνωστες ιστορίες απο την καριέρα στην μόδα και τον ξαφνικό έρωτα με τον Βασίλη Κικίλια.

Την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Τζένη Μπαλατσινού.

Η λαμπερή παρουσιάστρια και επιχειρηματίας ανοίγει τα χαρτιά της.

Τι λέει για τα καλλιστεία, το μόντελινγκ, την τηλεόραση και το διαζύγιο.

Τι διηγείται για τον ξαφνικό έρωτα με τον Βασίλη Κικίλια, τον σύντομο χωρισμό τους και τον γάμο.

Πως περιγράφει τις άγνωστες μεγάλες δυσκολίες στη γέννηση του τέταρτου παιδιού της.

Η Τζένη Μπαλατσινού μιλάει για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».

«Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Κάθε Πέμπτη στις 23:30.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Κατερίνα Βάχλα Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Μαρία Θεμελή Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Ευανθία Τασσοπούλου Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου

