Κοινωνία

Ατύχημα σε σταθμό του ΗΣΑΠ με τραυματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόσκρουση λειαντικού μηχανήματος σε τρένο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στον σταθμό ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου, όταν ένα μηχάνημα λείανσης στις γραμμές, που είχε παρουσιάσει πρόβλημα στα φρένα, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και προσέκρουσε σε τρένο.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, Νικόλαος Χαιρέτας, ο οποίος είπε πως το τρένο τοποθετήθηκε στο σημείο προκειμένου να ανακόψει την ξέφρενη πορεία του μηχανήματος.

Ανέφερε πως οι τραυματίες είναι υπάλληλοι και ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει, δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Τόνισε, ωστόσο, πως θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για την απομάκρυνση του βαρέος μηχανήματος από τις γραμμές, με αποτέλεσμα να προκύψουν προβλήματα στα δρομολόγια στη γραμμή Ομόνοια-Πειραιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

ATP Finals - Τσιτσιπάς: Ποδαρικό με το... αριστερό (βίντεο)

Επέτειος Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Καιρός: τοπικές βροχές και άνεμοι έως 8 μποφόρ την Τρίτη