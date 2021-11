Αθλητικά

WTA Finals - Σάκκαρη: Πρόκριση στα ημιτελικά (βίντεο)

Εντυπωσιακή εμφάνιση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, που επιβλήθηκε τη Λευκορωσίδας Αρίνα Σαμπαλένκα.

Στα ημιτελικά του WTA Finals, που διεξάγονται στη Γουαδαλαχάρα, προκρίθηκε η εντυπωσιακή Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση έκαμψε την αντίσταση της Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-1 (7-6 (1), 6-7 (6), 6-3) σετ.

Η Σάκκαρη πήρε το πρώτο σετ στο tie break, ενώ έχασε το δεύτερο με τον ίδιο τρόπο. Στο καθοριστικό τρίτο σετ η Σάκκαρη ξεκίνησε με break, αλλά η Σαμπαλένκα απάντησε με δύο break και προηγήθηκε με 3-1 σετ. Σε εκείνο το σημείο η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ανέβασε την απόδοσή της, ήταν αλάνθαστη και επικράτησε με 6-3.

Ο συναρπαστικός αγώνας κράτησε 2 ώρες και 47 λεπτά με την Σάκκαρη να έχει 8 άσους, 8 διπλά λάθη, 8 μπρέικ και 70,6% κερδισμένους πόντους σε πρώτο σερβίς.

Πλέον η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αναμετρηθεί με την 25χρονη Εσθονή, Ανέτ Κονταβέιτ (Νο 8 στον κόσμο) για μια θέση στον τελικό.

Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν οι Ισπανίδες Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα και η Πάουλα Μπαντόσα.

