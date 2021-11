Οικονομία

Η Εστίαση “κατεβάζει ρολά” σήμερα

Οι φορείς του κλάδου καταθέτουν μια σειρά αιτημάτων και παράλληλα υποστηρίζουν ότι η Εστίαση εργαλειοποιείται, διαμαρτυρόμενοι για τα νέα μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού.

Σε κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης σήμερα καλούν τους επαγγελματίες οι φορείς του κλάδου.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων ΠΟΕΣΕ τα αιτήματα του Κλάδου είναι:

Αναπροσαρμογή των προστίμων και μετατόπισή τους και στον παραβάτη.

Μεταβολή επιστρεπτέας προκαταβολής σε ΜΗ επιστρεπτέα.

Συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων με συμμετοχή στις αρμόδιες επιτροπές.

Επιδότηση ενεργειακού κόστους και ενοικίου.

Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών ή αναστολή των συμβάσεων εργασίας.

Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών.

Μείωση του ΦΠΑ στο 6%.

Συνέχιση της επιδότησης των δόσεων δανείων.

Νέες χρηματοδοτήσεις ανάλογες εκείνων του 2020 και των αρχών του 2021.

Διαρθρωτικά μέτρα

Ειδική Γραμματεία ή Επιμελητήριο Εστίασης.

Επίλυση του εργατικού κόστους με ειδικές ρυθμίσεις σε στρεβλώσεις της εργατικής νομοθεσίας που δεν λαμβάνουν υπόψη της υψηλής έντασης επιπλέον κοστολογίων του κλάδου (νυχτερινά, βραδινά, αργίες, σαββατοκύριακα) και την μοναδικότητά του, στο σύνολο των εργασιακών θέσεων.

Εξορθολογισμός του κλάδου με δομικές αλλαγές.

Επίσης ο Κύκλος Επαγγελματιών Εστίασης καλεί για τη συμμετοχή και στήριξη στην απεργία υποστηρίζοντας ότι ο κλάδος εργαλειοποιείται. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο κλάδος από την αρχή της κρίσης της πανδημίας, έχει επιδείξει πλήρη ενσυναίσθηση και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία της Δημόσια Υγείας, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας πελατών και εργαζομένων.

"Σε αντίθεση με άλλους χώρους συνάθροισης (βλ. Εκκλησία, γήπεδα, ΜΜΜ), ο κλάδος της εστίασης έχει να επιδείξει υψηλά ποσοστά εμβολιασμού παρόλο το κόστος και την ταλαιπωρία στην λειτουργία των επιχειρήσεων", υποστηρίζει.

