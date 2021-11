Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης ΑΝΤ1: Στις αρχές Δεκεμβρίου η κορύφωση του κύματος (βίντεο)

Προβληματίζει τους επιστήμονες η έξαρση των κρουσμάτων. Τι λένε για τα μέτρα και τους ανεμβολίαστους.

Βρισκόμαστε σε φάση μείωσης της αυξητικής ταχύτητας εμφάνισης νέων κρουσμάτων κορονοϊού, είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Προέβλεψε μία πρόσκαιρη επιβράδυνση για λίγες ημέρες και εκ νέου επιτάχυνση στη συνέχεια, προσδιορίζοντας την κορύφωση του “κύματος” στις 3-4 Δεκεμβρίου, με περίπου 7.300 κρούσματα ημερησίως.

Ερωτηθείς σχετικά με την επάρκεια των μέτρων προκειμένου να φθάσουμε στο τέλος, είπε πως εξαρτάται πώς θέλουμε να φθάσουμε εκεί. Εξήγησε πως για να γίνει γρήγορα, χρειάζονται πολύ δραστικά μέτρα. Αντίθετα, αν επιλέξεις έναν πιο ήπιο τρόπο, που θα αφήνει την κοινωνία και την οικονομία να λειτουργεί με κανονικότητα, «αυτό θα κοστίζει δυστυχώς ανθρώπινες ζωές. Και βλέπουμε την αύξηση των θανάτων αυτήν την στιγμή».

Χαρακτήρισε επίσης “εγκληματική” τη συμβολή ορισμένων επαγγελματικών υγείας στο να μην κάνουν το εμβόλιο συμπολίτες μας.

Από την πλευρά της, η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, υπογράμμισε πως είναι τεράστιο το φορτίο των θανάτων που έχουμε πληρώσει στη διάρκεια της πανδημίας.

Παραδέχθηκε πως «περιμέναμε το καλοκαίρι να τελειώνουμε» με τον κορονοϊό, αλλά ήρθε το μεταλλαγμένο στέλεχος Δέλτα να ανατρέψει τα δεδομένα.

Τέλος, επανέλαβε πως το εμβόλιο κατά της COVID-19 είναι το μόνο “όπλο” που έχουμε απέναντι στην πανδημία.

