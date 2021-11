Κοινωνία

Απογραφή - Πρόεδρος ΕΛΣΤΑΤ στον ΑΝΤ1: Τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλή (βίντεο)

Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει περίπτωση διαρροής σε δημόσιους φορείς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τι είπε για το σενάριο προστίμου σε αρνητές.

Κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση διαρροής προσωπικών δεδομένων σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ή ιδιωτική επιχείρηση, ήταν ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, Αθανάσιος Θανόπουλος, ο οποίος ήταν καλεσμένος το πρωί στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Εξήγησε πως η ψηφιακή πύλη gov.gr χρησιμοποιήθηκε καθαρά για πρακτικούς λόγους, υπογραμμίζοντας πως τα στοιχεία καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, τηρουμένων όλων των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Υπενθύμισε πως στη δεύτερη φάση της απογραφής, μπορεί κάποιος να ολοκληρώσει τη διαδικασία χωρίς να δώσει προσωπικά στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ανέφερε, οι φάκελοι της απογραφής θα έχουν φθάσει σε όλα τα σημεία της χώρας.

Ενδεχόμενη μικρή συμμετοχή θα αποκλείσει σε περιπτώσεις δήμους από ενδεχόμενες επιδοτήσεις, επεσήμανε.

Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο προστίμου σε αρνητές, ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ τόνισε: «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε πρόστιμο, αν και προβλέπεται από τον νόμο. Θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και ανθρώπινοι».

