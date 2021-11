Life

“Άγριες Μέλισσες”: συγκλονιστικό επεισόδιο την Τρίτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο Διαφάνι και στην Λάρισα, με διαρκείς ανατροπές για τους ήρωες της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και απόψε, στις 22:00, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει….

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Οι προσπάθειες του Πέτρου και της Ασημίνας να αποσπάσουν πληροφορίες απ’ την Υπατία Σκαφά πέφτουν στο κενό. Την ίδια προσπάθεια θα κάνει κι ο Ζάχος για να φτάσει στην πολυπόθητη αλήθεια. Η Βιολέτα και ο Κυριάκος εμμένουν στην απόφασή τους να σταματήσουν να συνεταιρίζονται. Θα καταφέρουν να τους αλλάξουν γνώμη; Ο Δούκας και η Μυρσίνη ετοιμάζονται για το ταξίδι τους στο Παρίσι, ενώ ο Μελέτης με τον Ακύλα θα έχουν την πρώτη τους σφοδρή σύγκρουση. Το κλίμα στη θεατρική ομάδα του Λευτέρη είναι τεταμένο, με αφορμή το λογοκριμένο κείμενο. Η άφιξη ενός μυστηριώδη άντρα κι ένας θάνατος, που κανείς δεν ξέρει αν είναι ατύχημα ή δολοφονία, θα φέρουν και πάλι τα πάνω- κάτω.

#AgriesMelisses

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης: πότε θα καταβληθούν τα χρήματα

ΗΣΑΠ: Φονική σύγκρουση συρμών στον Άγιο Νικόλαο

ATP Finals - Τσιτσιπάς: Ποδαρικό με το... αριστερό (βίντεο)

Gallery