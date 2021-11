Οικονομία

ΟΑΕΔ – “myOAEDραντεβού”: Σε λειτουργία η νέα υπηρεσία

Τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ψηφιακά τις επισκέψεις τους στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ έχουν οι πολίτες από το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρόκειται για τη νέα υπηρεσία «myOAEDραντεβού» και αφορά μόνον όσες υπηρεσίες δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το gov.gr και το www.oaed.gr. Η υπηρεσία υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η διαδικασία για το κλείσιμο του ραντεβού είναι ιδιαίτερα απλή. Οι πολίτες μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα είτε απευθείας μέσω του rantevouoaed.gov.gr είτε μέσα από το gov.gr, επιλέγοντας την υπηρεσία «ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ», που βρίσκεται στην ενότητα «πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών».

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με κωδικούς Taxisnet. Κατά τη διαδικασία για το κλείσιμο του ραντεβού, ο πολίτης επιλέγει μια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εισάγοντας τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί και, στη συνέχεια, επιλέγει ημέρα και ώρα, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του πολίτη για τον οποίο επιθυμεί να προγραμματίσει την επίσκεψη. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι πολίτες θα λαμβάνουν e-mail επιβεβαίωσης του ραντεβού στο e-mail που έχουν δηλώσει. Στο εισερχόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα θα αναφέρονται οι πληροφορίες για το ραντεβού και θα παρέχεται η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού ή ακύρωσης.

Το «myOAEDραντεβού» καλύπτει και τα 117 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), καθώς και τα έξι Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (ΓΕ ΕΚΟ) του Οργανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι οι περισσότερες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά τόσο μέσω του gov.gr, με τη χρήση κωδικών Taxisnet, όσο και μέσω των e-Υπηρεσιών ΟΑΕΔ oaed.gr/e-yperesies, με τους κωδικούς Taxisnet ή με τους κωδικούς πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ.

Οι υπηρεσίες για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα ορισμού ραντεβού, μέσω «myOAEDραντεβού», είναι οι εξής:

Αιτήσεις παρόχων που δεν διατίθενται ηλεκτρονικά/προσκόμιση δικαιολογητικών

Βεβαίωση λήψης τακτικής επιδότησης ανεργίας (εκτός του τρέχοντος έτους)

Υποβολή ενστάσεων για τις παροχές ασφάλισης πλην των κοινωνικών παροχών

Υπηρεσία εξυπηρέτησης οικιστών εργατικών κατοικιών/δανειοληπτών τέως ΟΕΚ

Αίτηση καταβολής αποδοχών σε μαθητές-σπουδαστές-φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις

Υποβολή αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης από εργοδότες/προσκόμιση δικαιολογητικών

Υποβολή ενστάσεων από εργοδότες για προγράμματα απασχόλησης

Αίτηση επιχορήγησης από εργοδότες για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ

Υποβολή αίτησης αναγνώρισης χρόνου ανεργίας, λόγω περιστασιακής απασχόλησης

Διορθώσεις στοιχείων μητρώου/προσκόμιση δικαιολογητικών

Έκδοση κλειδαρίθμου, όπου απαιτείται

Συμβουλευτική ανέργων

Συμβουλευτική εργοδοτών

Συμβουλευτική ανέργων ειδικών κοινωνικών ομάδων.

