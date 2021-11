Πολιτισμός

“The 2Night Show” - Λεμπεσόπουλος: η τηλεόραση, ο Χορν και ο Θεοδωράκης

Τι είπε ο δημοφιλής ηθοποιός για την μακρόχρονη απουσία του από την TV, την “τεμπελιά”, τα παιδιά του.

Ο Άρης Λεμπεσόπουλος βρέθηκε στην εκπομπή “The 2Night Show” και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την επάνοδό του στην τηλεόραση μετά από δώδεκα ολόκληρα χρόνια.

«Αγαπώ την τηλεόραση, δεν την υποτιμώ καθόλου, πιστεύω στη δύναμή της. Οι μαυρόασπρες σειρές που έβλεπα με τη γιαγιά μου, ήταν ο λόγος που έγινα ηθοποιός» είπε ο ηθοποιός για την συμμετοχή του σε σειρά του Mega, συμπληρώνοντας πως «δεν είχα δουλειά για να είμαι στην τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια. Πέσαμε και στην κρίση, αλλά και οι δουλειές ήταν λίγες. Κάποια στιγμή ήρθε και η φάση της Κύπρου, πολλοί ηθοποιοί έφευγαν για σειρές στην Κύπρο. Εγώ δεν είχα κάποια πρόταση για δουλειά στην τηλεόραση. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με αυτό, επιμένω όμως να αγαπώ την τηλεόραση».

«Τα χρόνια αυτά εκτός τηλεόρασης, ήταν δύσκολα τα οικονομικά μου, αν δεν υπήρχε η σύζυγος, η οποία παρότι ήταν στον ιδιωτικό τομέα, αλλά με σταθερό μισθό και έχοντας δύο παιδιά, δεν ξέρω πού θα είχα βρεθεί. Με την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα αυτού του επαγγέλματος που κάνω, δεν ξέρω τι θα είχα κάνει αν ήμουν μόνος. Δεν θα μπορούσα όμως ποτέ να αλλάξω δουλειά. Η σύζυγός μου, πάνω στην οικονομική κρίση, είχε τη δυνατότητα να φύγει στην Αμερική και της είπα πως αν έρθω κι εγώ εκεί ούτε ως βοηθητικός ηθοποιός δεν θα μπορώ να σταθώ», παραδέχτηκε ο Άρης Λεμπεσόπουλος.

Μιλώντας για την οικογένεια του, ο Άρης Λεμπεσόπουλος είπε πως «η μητέρα μου ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος με πολλά μυστικά. Άρχισα να εισπράττω τα βάσανα και τα αδιέξοδά της αφού έφυγε.... Η εμμονή είναι αυτοί οι άνθρωποι που με έφεραν στον κόσμο... Δεν πρόλαβα να πω όσα ήθελα με τους γονείς μου. Λυπάμαι που πήγα να δείρω τον πατέρα μου στην εφηβεία μου γιατί δεν ήταν αριστερός, μεγάλο έγκλημα. Το μόνο επαναστατικό που έκανα στη ζωή μου ήταν αυτό το επάγγελμα και τα δύο παιδιά μου που είναι το μόνο μου παράσημο», ενώ αποκάλυψε ακόμη ότι ο πατέρας του κρατούσε σημειώσεις και αποκόμματα εφημερίδων με τις καλές κριτικές για τον γιό του, τις οποίες ανακάλυψε μετά από τον θάνατο του.

Ο Άρης Λεμπεσόπουλος είπε για τα παιδιά του, «αποφάσισα να μείνω εδώ ώστε μεγαλώνοντας να πω στα παιδιά μου: “Παιδιά, εγώ υπήρξα σε αυτό το επάγγελμα, εγώ υπήρξα και υπήρξα με τον τρόπο μου, τις δυνάμεις μου, αλλά υπήρξα”. Είναι η μεγάλη μου δύναμη αυτή, ότι υπήρξα με έναν δικό μου δρόμο στη δουλειά αυτή».

Στην διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε απόσπασμα με τον Δημήτρη Χορν, ο οποίος είχε υμνήσει το ταλέντο του Άρη Λεμπεσόπουλου όταν τον είδε στη σκηνή. «Ο Δημήτρης Χορν πιστεύω ότι μίλησε για μένα με τόσο καλά λόγια γιατί, όταν με είδε στο Απλό Θέατρο, έκανε ένα δικό του προσωπικό ταξίδι μέσα από μένα» είπε ο ηθοποιός και συμπλήρωσε πως «με βοήθησαν τα καλά λόγια του Χορν, ήταν “αγκάθι” για μένα, γιατί άρχισαν να λένε “γιατί σε αυτόν;” Μετά από αυτό δεν με φώναζε κανένας στο θέατρο».

Για τον χαρακτήρα του παραδέχτηκε «δεν ήθελα ποτέ να είμαι αρεστός και συμπαθής. Είναι αφύσικο να σε αγαπάνε όλοι άνθρωποι».

«Δεν μάλωσα με τον Μίκη Θεοδωράκη. Κοίταξε Χατζηδάκις και Θεοδωράκης ήταν μυθικά πρόσωπα. Τότε που ήρθε ο Χορν, ήρθε κι ο Χατζηδάκης μαζί και του είπα μπορώ να σας πω κάτι; Την εφηβεία μου την πέρασα μαζί σας. Έκανε μια παύση και μου είπε “να συνεχίσεις να το κάνεις”. Είπα “τι μαγικοί άνθρωποι!”», είπε ο Άρης Λεμπεσόπουλος.

«Είχα πάει στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα και ο Μίκης ήταν ένας “ποταμός” επειδή έκανα την παράσταση του “Ποιος τη ζωή μου”. Η μοναδική φορά στο κάλεσμα αυτό που μου απηύθυνε τον λόγο ο ίδιος ήταν για να ρωτήσει κάποια στιγμή αν είμαι Εβραίος. “Δεν είμαι εγώ, κύριε Μίκη”, του είπα», αποκάλυψε ο Άρης Λεμπεσόπουλος για τη συνάντησή τους.

Σχετικά με την δήλωση που ενόχλησε τον Μίκη Θεοδωράκη, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως «εκείνη την περίοδο έδωσα μια συνέντευξή στον Θέμο Αναστασιάδη, ο Μίκης Θεοδωράκης ενοχλήθηκε γιατί το μοναδικό που είπα για εκείνον ήταν και αυτό που με είχε ρωτήσει στη συνάντησή μας, αν δηλαδή είμαι Εβραίος. Ο Μίκης ενημερώθηκε την άλλη μέρα για τη δήλωσή μου αυτή και με κάλεσε ο παραγωγός στο θέατρο και μου είπε: “Τι είπες;” “αυτό που με ρώτησε ο Μίκης”, του λέω, τι άλλο να πω, εγώ ήμουν ένα τίποτα μπροστά στον Μίκη Θεοδωράκη. Αγάπησα πάρα πολύ αυτή την παράσταση, ήταν γραμμένη από τον ίδιο».

