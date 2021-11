Life

“Η Φάρμα” - Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος σε ρόλο - έκπληξη (εικόνες)

Ο βετεράνος του δημοφιλούς παιχνιδιού θα έχει ξεχωριστό ρόλο, ενώ θα βοηθήσει τους νέους παίκτες σε διάφορους τομείς.

Η “Φάρμα” με τον Σάκη Τανιμανίδη επιστρέφει στον ΑΝΤ1 και θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, ακόμα πιο αληθινή, ακόμα πιο απολαυστική.

Μακριά από τον σύγχρονο τρόπο ζωής, οι παίκτες θα αναμετρηθούν με τη δύναμη της φύσης.

Στο πλευρό τους θα έχουν τον… νέο Μιχάλη Ιατρόπουλο σε ρόλο-έκπληξη, αλλά και τον… παλιό Βασίλη Φιλίππου στον γνώριμο ρόλο του επιστάτη.

Μιχάλης Ιατρόπουλος - Ο βετεράνος

Η είσοδος του Μιχάλη Ιατρόπουλου στη “Φάρμα” θα σηματοδοτεί την αρχή κάθε νέας εβδομάδας. Κρατώντας στα χέρια του το γράμμα του μονομάχου που έχασε και αποχώρησε, θα είναι αυτός που ανακοινώνει το όνομα του νέου Αρχηγού. Πρόκειται για μία πολύ καθοριστική στιγμή για τη “Φάρμα”, μιας και ο Αρχηγός συγκεντρώνει όλες τις ευθύνες, παίρνει όλες τις αποφάσεις και ουσιαστικά καθορίζει τη ζωή της ομάδας.

Ο Μιχάλης ως “βετεράνος” του παιχνιδιού, θα μοιραστεί με τους νέους παίκτες όλες τις γνώσεις και εμπειρίες που απέκτησε από την περσινή επιτυχημένη συμμετοχή του.

Βασίλης Φιλίππου - Ο επιστάτης

Ο ρόλος του Βασίλη Φιλίππου, του επιστάτη, είναι να επιβλέπει, να επιθεωρεί και να ελέγχει κάθε πτυχή της ζωής στη “Φάρμα”. Ο επιστάτης θα αναθέτει την εβδομαδιαία αποστολή και θα δίνει λεπτομερείς οδηγίες στον νέο Αρχηγό για την εκτέλεσή της. Παράλληλα, θα ελέγχει αν η καθημερινή φροντίδα των ζώων και των καλλιέργειών γίνεται σωστά από τους παίκτες, ώστε να έχουν παραγωγή και επάρκεια αγαθών για τη διατροφή τους.

Ο επιστάτης, στο τέλος κάθε εβδομάδας, θα ελέγχει την έκβαση της αποστολής και ανάλογα επιβραβεύει ή τιμωρεί τους παίκτες.

Η “Φάρμα” έρχεται τον Δεκέμβριο στον ΑΝΤ1 και θα είναι πιο ρεαλιστική από ποτέ!

