Προκριματικά Μουντιάλ: Πέφτει η “αυλαία” με τo βλέμμα στον 7o όμιλο

Ολλανδία - Νορβηγία και Μαυροβούνιο - Τουρκία, με πολλές στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα.

Ολοκληρώνεται απόψε (21:45) η προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ευρώπη, με την τελευταία αγωνιστική 3 ομίλων.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον 7ο όμιλο, όπου δίνουν μάχη 3 ομάδες, η Ολλανδία, η Τουρκία και η Νορβηγία. Πρωτοπόρος με 20 βαθμούς είναι η Ολλανδία και ακολουθούν με 18 η Τουρκία και η Νορβηγία.

Η Ολλανδία υποδέχεται σήμερα τη Νορβηγία και η Τουρκία αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Μαυροβούνιο.

Στους άλλους 2 ομίλους, τον 4ο και τον 5ο, έχει κριθεί η πρώτη θέση. Η Γαλλία και το Βέλγιο έχουν εξασφαλίσει τα εισιτήρια για το Κατάρ. Τη δεύτερη θέση διεκδικούν στον 4ο όμιλο η Φινλανδία και η Ουκρανία και στον 5ο η Ουαλία και η Τσεχία.

Ντέρμπι Αργεντινή-Βραζιλία στη Νότια Αμερική

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, το οποίο διεξάγεται στις 01:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης ξεχωρίζει στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Νότια Αμερική. Οι 2 ομάδες έχουν ξεφύγει στη βαθμολογία του ομίλου και θέλουν τη νίκη για το γόητρο. Πρωτοπόρος με 34 βαθμούς είναι η Βραζιλία και ακολουθεί με 28 η Αργεντινή.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για όλους τους αγώνες της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ανάμεσα στις στοιχηματικές επιλογές που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι για την πρώτη/τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τον νικητή των κόρνερ, το σύνολο των κόρνερ, την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο/τελευταίο κόρνερ, το Τελικό Αποτέλεσμα & Over/Under, το Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη νίκη με μηδέν παθητικό, τη διαφορά νίκης και το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ.

Διπλή αγωνιστική στην Euroleague πολλά ειδικά στοιχήματα

Στην Euroleague γίνεται μία ακόμα διπλή αγωνιστική αυτή την εβδομάδα. Στα πρώτα παιχνίδια τους αγωνίζονται εκτός έδρας οι ελληνικές ομάδες. Σήμερα (20:00) ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις Κάουνας και αύριο (19:30) ο Ολυμπιακός την Αναντολού Εφές.

Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τους αγώνες Ζαλγκίρις Κάουνας-Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός μεταξύ άλλων, για τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, τα Over/Under τρίποντα παικτών και τα συνολικά κλεψίματα, τη διαφορά πόντων, τα συνολικά εύστοχα τρίποντα, τον πρώτο σκόρερ, το πρώτο εύστοχο τρίποντο στον αγώνα, τα συνολικά ριμπάουντ, τους Over/Under πόντους παικτών, τον νικητή της πρώτης περιόδου.

Όλη η στοιχηματική εμπειρία σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν μέσω της εφαρμογής Opapp να δημιουργούν εύκολα και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανάρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν Cash Out οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αθλητικό κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο.

Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται και σε virtual αγώνες, στο Ποδόσφαιρο, το Πρωτάθλημα και το Μπάσκετ, με κορυφαία γραφικά, αμέτρητες στοιχηματικές φάσεις και προωθητικές ενέργειες όπως το Παρά 1 στο VIRTUAL SPORTS ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.