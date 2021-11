Παράξενα

Τρίκαλα: Αυτοκίνητο “βούτηξε” σε ποτάμι (εικόνες)

Αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και κατέληξε στο ποτάμι.

Ένα απίθανο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Γαρδικάκι, στα Τρίκαλα.

Όπως κατέγραψαν τοπικά μέσα, επιβατικό αυτοκίνητο βρέθηκε έπειτα από ελιγμό στην κοίτη του Αγιαμονιώτη ποταμού.

Ευτυχώς οι επιβαίνοντες πρόλαβαν και βγήκαν.

πηγή: trikalavoice.gr

