Απεργία στην εστίαση: Κλειστά μαγαζιά, αντιδράσεις και αιτήματα (εικόνες)

Κατέβασε ρολά η εστίαση. Διαμαρτυρίες σε όλη την χώρα από επιχειρηματίες και εργαζόμενους. Ένταση στην πορεία στην Αθήνα. Παρών στην συγκέντρωση ο Γεωργιάδης.



Με βασικό αίτημα τη λήψη μέτρων για την κάλυψη των απωλειών που προκαλούν στην αγορά οι νέοι περιορισμοί στους ανεμβολίαστους, οι συνδικαλιστικές ενώσεις των επαγγελματιών της εστίασης προχώρησαν σε κινητοποιήσεις σήμερα, καλώντας σε γενική απεργία και κατά τόπους διαμαρτυρίες.

Ένταση επικράτησε το πρωί μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο κέντρο της Αθήνας. Οι διαδηλωτές προσπάθησαν να ανέβουν από τη Βασιλίσσης Σοφίας προς τα λουλουδάδικα δίπλα στη Βουλή. Εκεί εμποδίστηκαν από αστυνομικές δυνάμεις που προσπάθησαν να κλείσουν το δρόμο, με αποτέλεσμα να υπάρξει αντίδραση από τους διαδηλωτές και να σημειωθεί ένταση.

Στην πλατεία Συντάγματος όπου και συνάντησε τους ανθρώπους από την εστίαση οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της σημερινής τους γενικής απεργίας, κατέβηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως ο ίδιος δημοσιοποίησε μέσω Facebook συνομίλησε μαζί τους και, παρά τις αποδοκιμασίες, απάντησε σε ερωτήματά τους. «Όταν υπάρχει καλή διάθεση και καλοπιστία όλα λύνονται», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Το κέντρο της Αθήνας γέμισε και με μηχανάκια διανομέων το μεσημέρι της Τρίτης. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση συναντήθηκαν στις 13:00 στο Πεδίον του Άρεως όπου πραγματοποιήθηκε προσυγκέντρωση και στη συνέχεια με μοτοπορεία κατευθύνθηκαν στο υπουργείο Εργασίας.

Θεσσαλονίκη: Φέρετρο με σέικερ και κατσαρόλες στην είσοδο του ΥΜΑΘ



Με ένα φέρετρο έξω από Διοικητήριο στην Θεσσαλονίκη οι εκπρόσωποι της εστίασης, θέλησαν να στείλουν το μήνυμα ότι η εστίαση πεθαίνει με τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας.





Το φέρετρο το έστησαν σε μία παλιά μηχανή με καρότσα, την οποία μάλιστα γέμισαν με… πέταλα από λουλούδια, όπως γίνεται στις κηδείες. Μέσα υπάρχουν επίσης ποτήρια, μπουκάλια, σέικερ και κατσαρόλες.

Πάτρα: Μαύρα μπαλόνια με νεκροκεφαλές στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Στη σημερινή πανελλαδική κινητοποίηση της εστίασης συμμετέχει και η Πάτρα. Τα καταστήματα είναι κλειστά ενώ πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου στο πλαίσιο της οποίας, οι συμμετέχοντες κρατούσαν μαύρα μπαλόνια με νεκροκεφαλές.





Λαμία: Ειρωνικά χειροκροτήματα έξω από καφετέριες που άνοιξαν

Με «χειροκροτήματα» στην πλατεία Πάρκου για τα μαγαζιά που έμειναν ανοιχτά, αντέδρασαν τα μέλη του Συλλόγου Εστίασης και Καφετεριών Λαμίας, απέναντι στα ελάχιστα καταστήματα που διαχώρισαν τη θέση τους από τη γενική κινητοποίηση και λειτούργησαν.



Τη λειτουργία των λίγων απέναντι στους πολλούς, καυτηρίασε από την πρώτη στιγμή ο Σύλλογος, χαρακτηρίζοντας τους συνάδελφους ala carte.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

“Οι επιχειρήσεις της εστίασης σήμερα μένουν κλειστές διεκδικώντας το αυτονόητο: στήριξη για να μην κλείσουν οριστικά”, υπογραμμίζει ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Χαρίτσης, σε δήλωσή του για τη σημερινή απεργία στην εστίαση. “Οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι στην εστίαση έχουν υποφέρει από τις κυβερνητικές παλινωδίες στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας”, προσθέτει ο Αλέξης Χαρίτσης. Σημειώνει ωστόσο ότι “το λουκέτο δεν είναι μονόδρομος”, επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: “στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ρύθμιση των χρεών της πανδημίας με κούρεμα της βασικής οφειλής, ελάφρυνση φορολογικών υποχρεώσεων στην ενέργεια, αύξηση του κατώτατου μισθού για τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και της κατανάλωσης”. Η κατάρρευση των επιχειρήσεων στην εστίαση “θα είναι πλήγμα για την κοινωνική συνοχή, την απασχόληση και εν τέλει τα δημόσια οικονομικά”, δηλώνει ο Αλέξης Χαρίτσης. “Και για αυτό χρειάζονται την στήριξη και την αλληλεγγύη μας”, καταλήγει.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ και υπεύθυνος για θέματα ανάπτυξης Μιχάλης Κατρίνης σε δήλωσή του αναφέρει:" Η σημερινή κινητοποίηση των ανθρώπων της εστίασης δεν αποτελεί μια κίνηση αχαριστίας, όπως βιαστικά την χαρακτήρισε η κυβέρνηση. Είναι μια κραυγή αγωνίας για την επιβίωση χιλιάδων επαγγελματιών και πολλών χιλιάδων εργαζόμενων. Η πτώση τζίρου λόγω της εφαρμογής των αναγκαίων νέων μέτρων, η ταυτόχρονη αποπληρωμή συσσωρευμένων οφειλών που ήταν σε αναστολή λόγω της πανδημίας και οι ξέφρενες ανατιμήσεις σε ενέργεια και υλικά δεν ‘’χωνεύονται’’ εύκολα από την αγορά, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με την συνεχιζόμενη κρίση όσο και με την αδιάφορη στάση της κυβέρνησης στην κρίσιμη αυτή συγκυρία. Καλούμε την κυβέρνηση να ακούσει τους επαγγελματίες της εστίασης και να τους στηρίξει άμεσα για να μπορέσουν να ‘’ανασάνουν’’ και μαζί τους να ‘’ανασάνουν’’ έστω και για λίγο και οι πολίτες".

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης, αναφέρεται «ο κλάδος της εστίασης που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους καταρρέει με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Χιλιάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες οδηγούνται στην απόγνωση, με την κυβέρνηση να «νίπτει τας χείρας της». Η κρυπτόμενη πίσω από ασυλίες ΝΔ, που με μέτρα «σοβιετικού τύπου» απαγόρευσε σε έντιμους και εργατικούς ανθρώπους να κερδίζουν τα προς το ζην, θα λογοδοτήσει».





