Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: το β΄ μέρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Τρίτης

Εξόχως ενδιαφέροντα τα ευρήματα της έρευνας κοινής γνώμης για τα “καυτά” θέματα της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης και των ανατιμήσεων.

Απόψε, Τρίτη 16 Νοεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Β’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC.

Σε ποιο σημείο βρίσκεται ο εμβολιασμός των πολιτών στη χώρα μας;

Τι προτίθενται να κάνουν οι ανεμβολίαστοι;

Τι πιστεύουν οι πολίτες ότι φταίει για την αύξηση των κρουσμάτων;

Πώς βλέπουν την ενεργειακή κρίση;

Πόσο τους απασχολούν οι ανατιμήσεις των προϊόντων;

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκάλεσαν τα ευρήματα από το Α΄ μέρος της δημοσκόπησης, που παρουσιάστηκε την Δευτέρα.

Στο ερώτημα τι ανησυχεί τους πολίτες σε σχέση με την πανδημία, τα μέτρα και την οικονομία, οι ερωτώμενοι αποκρίθηκαν με ποσοστό 77,6% πως η μεγαλύτερη ανησυχία τους είναι η πανδημία, ακολούθησε η ακρίβεια με 60,7% και τρίτη ήταν η εγκληματικότητα με 21,3%.

Αναφορικά με το εάν τα μέτρα ελήφθησαν εγκαίρως, το 22.1% απάντησε ότι ελήφθησαν έγκαιρα, το 17,2% ότι δεν χρειαζόταν να ληφθούν μέτρα, ενώ το 56,5% απάντησε ότι τα μέτρα ελήφθησαν με καθυστέρηση.

Στο ερώτημα με ποιον Πρόεδρο το Κίνημα Αλλαγής θα αυξήσει περισσότερο τα ποσοστά του στις εκλογές, οι ερωτώμενοι απάντησαν: Λοβέρδος 34,1%, Παπανδρέου 26,5%, Ανδρουλάκης 25,9%, Καστανίδης 2,9%, Χρηστίδης 1,2% και Γερουλάνος 1%, ωστόσο στο ερώτημα ποιός πιστεύουν ότι θα κερδίσει τις εκλογές στο ΚΙΝΑΛ η απάντηση ήταν... ανατρεπτική!

Στο στούντιο, μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα είναι και απόψε, για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

