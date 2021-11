Οικονομία

Σεισμόπληκτοι Κρήτης - Αρωγή: Πάνω από 27 εκατ. ευρώ σε πληγέντες

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων πρώτης αρωγής για τους πληγέντες του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Περιφέρεια Κρήτης.



Ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία υποβολής στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα arogi.gov.gr των αιτήσεων των πληγέντων από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου στην Περιφέρεια Κρήτης, για τη χορήγηση προκαταβολής έναντι στεγαστικής συνδρομής, αποζημίωσης για οικοσκευή και πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι αιτήσεις για πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής ανήλθαν σε 8.708 ΑΦΜ, αριθμός ο οποίος υπερβαίνει τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τη διαδικασία των αυτοψιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ αντίστοιχη είναι και η εικόνα όσον αφορά στις αιτήσεις για αποζημίωση για οικοσκευή και για πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης σε επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, υπήρξε ταχύτατη ανταπόκριση, με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ, στα αιτήματα των πληγέντων, ενώ συνεχίζεται με την ίδια ταχύτητα η διαδικασία για την πληρωμή και των υπόλοιπων δικαιούχων, ανάλογα με την πορεία διασταύρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ταχείας αυτοψίας ή επανελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Έλεγχοι και διασταυρώσεις δρομολογούνται από ειδική ομάδα εργασίας και στις περιπτώσεις των αιτήσεων που αφορούν στην πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης προς τις πληττόμενες από τον σεισμό επιχειρήσεις, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν άμεσα την προβλεπόμενη στήριξη.

Σημειώνεται ότι, έως στιγμής έχουν διατεθεί συνολικά, 27.089.358,38 ευρώ σε 2.962 πολίτες (μοναδιαίοι ΑΦΜ) που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους.

Παράλληλα, προκειμένου να μην μείνει κάποιος δικαιούχος εκτός του πλαισίου ενίσχυσης που προσφέρει η πρώτη αρωγή, το υπουργείο αξιολογεί τα υφιστάμενα δεδομένα, ώστε σε μεταγενέστερο χρόνο και σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στην πλατφόρμα arogi.gov.gr:

για όσους πληγέντες από τον σεισμό δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους, εξαιτίας διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν σε αλλαγές που έχουν επέλθει στη δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους λόγω κληρονομικών διευθετήσεων, για όσους πληγέντες από τον σεισμό επιθυμούν να επικαιροποιήσουν ή αναθεωρήσουν (ακόμα και να ανακαλέσουν) την αίτησή τους μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών, και για όσους πληγέντες από τον σεισμό- εκτιμάται ότι είναι ελάχιστοι σε αριθμό- δεν κατάφεραν να υποβάλουν αίτηση κατά τις δύο φάσεις υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα και επιθυμούν να υποβάλουν μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών.

Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση πρώτης αρωγής της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 979 χορηγείται έναντι στεγαστικής συνδρομής στους ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα κτιριακών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και λοιπών μη επαγγελματικής χρήσης κτιρίων, που υπέστησαν βλάβες από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου.

Ο ιδιοκτήτης στη συνέχεια οφείλει να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών, συνοδευόμενη από τον απαιτούμενο σχετικό φάκελο για την αποκατάσταση του κτιρίου, προκειμένου να κριθεί δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής (δωρεάν κρατικής αρωγής και άτοκου δανείου) για την επισκευή ή ανακατασκευή του πληγέντος κτιρίου (ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του κτιρίου ως επισκευάσιμο ή επικινδύνως ετοιμόρροπο, λόγω των βλαβών που έχει υποστεί), με την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υποδομών, οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Αντίστοιχα, η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση πρώτης αρωγής της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 978 χορηγείται έναντι της επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα και λειτουργούν νόμιμα σε περιοχές που έχουν πληγεί και που έχουν υποστεί υλικές ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από τον σεισμό σε στοιχεία ενεργητικού.

Στη συνέχεια πρέπει να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στις επιτροπές κρατικής αρωγής της περιφέρειας, προκειμένου να διενεργηθεί εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών και να αποσταλούν οι σχετικές καταστάσεις στο υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν.4797/2021.

Το ποσό της πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής συμψηφίζεται με το τελικό ποσό στεγαστικής συνδρομής που θα προσδιοριστεί από το υπουργείο Υποδομών, ενώ το ποσό της πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για αποκατάσταση ζημιών σε επιχειρήσεις συμψηφίζεται με το ποσό της επιχορήγησης όπως θα προσδιοριστεί από το υπουργείο Οικονομικών μετά την καταγραφή ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής.

Επισημαίνεται ότι, τόσο για την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, όσο και για την πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης, αλλά και για την πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής (ΚΥΑ ΓΔΟΥ 980), σε περίπτωση που ο λαβών την ενίσχυση δεν κριθεί τελικά δικαιούχος ή το ποσό που δικαιούται είναι μικρότερο, προβλέπεται η επιστροφή τού συνολικού ποσού ή του υπερβάλλοντος ποσού στο Δημόσιο. Αντιστοίχως, σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης το ποσό της ενίσχυσης επιστρέφεται στο Δημόσιο και κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για αυτές τις περιπτώσεις.

