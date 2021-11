Τεχνολογία - Επιστήμη

Στασινός για Απογραφή: οι πολίτες να μην ακούν τους αρνητές της επιστήμης

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, με αφορμή την εν εξελίξει απογραφή πληθυσμού, που ακολουθεί την απογραφή ακινήτων, εν μέσω του “κύματος” αρνητών και των κοινωνικών αντιδράσεων.

Με αφορμή τη συνεχιζόμενη δημόσια συζήτηση για την εν εξελίξει γενική απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός έκανε την ακόλουθη δήλωση, σε ερώτηση δημοσιογράφου:

«Η γενική απογραφή κτιρίων και πληθυσμού που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ κάθε δεκαετία είναι πολύ σημαντική. Συμβάλει να καθοριστούν εκατοντάδες δείκτες και να ληφθούν αποφάσεις σε κάθε επίπεδο, από την τοπική αυτοδιοίκηση και την Ελληνική Πολιτεία μέχρι την ΕΕ και όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Από τα μεγάλα και δύσκολα ζητήματα μέχρι τα μικρά και καθημερινά θέματα. Η απογραφή προωθεί έμπρακτα την επιστήμη, την τεχνολογία, την καινοτομία γιατί με βάση αυτές τις στατιστικές δουλεύουν όλοι οι επιστήμονες.

Βελτιώνει τη ζωή μας, γιατί μόνο με διαθέσιμα τα στοιχεία αυτά μπορούν να σχεδιαστούν με γνώση οι πόλεις μας και οι περιοχές μας, να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία τα ακίνητα μας, να αυξηθούν τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, να γίνουν παρεμβάσεις στο πράσινο των πόλεων και στο φυσικό περιβάλλον που θα καλυτερέψουν το μέλλον μας. Συμβάλλει στο να αυξηθεί, εν τέλει, ο πλούτος της χώρας και των πολιτών, γιατί πάνω σε αυτά σχεδιάζονται νέα προϊόντα και υπηρεσίες, λαμβάνονται επενδυτικές αποφάσεις, ιδρύονται νέες επιχειρήσεις και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

Ήδη το ΤΕΕ τροφοδοτεί την ΕΛΣΤΑΤ με τα στοιχεία που χρειάζεται για τις νέες οικοδομές της χώρας. Αλλά η Πολιτεία δεν έχει ακόμη καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά όλα όσα στοιχεία χρειάζεται για τις – πολλές - στατιστικές της αναλύσεις. Με την πρόοδο της τεχνολογίας, με τα νέα πληροφοριακά συστήματα της Πολιτείας που ολοένα και βελτιώνονται, όπως η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου που σύντομα γενικεύεται για όλα τα ακίνητα, σύντομα οι απογραφές κτιρίων θα γίνουν πιο συνεκτικές και θα διενεργούνται πιο εύκολα. Αλλά δεν είμαστε ακόμη ως χώρα σε αυτό το σημείο.

Και είναι απαραίτητο να μετρηθούμε τώρα και να μετρηθούμε σωστά, με βάση τις αρχές της επιστήμης. Θυμίζω ότι δεν πάει πολύς καιρός από την εποχή που τα «greek statistics» είχαν γίνει αρνητικό ευφυολόγημα… Ας μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές….

Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει όλοι να συμμετέχουμε και στη φετινή απογραφή που γίνεται με νέο, εξ αποστάσεως τρόπο, λόγω της πανδημίας.Καλώ κάθε πολίτη να κλείσει τα αυτιά τους στους λίγους αλλά θορυβώδεις αρνητές της επιστήμης και της προόδου, που βρήκαν με την απογραφή έναν ακόμη τομέα να εκδηλώσουν την αντικοινωνική τους συμπεριφορά.

Καλώ κάθε επιμελητήριο και κάθε επιστημονικό συλλογικό φορέα και την κοινωνία των πολιτών να προωθήσουν και αυτοί τη συμμετοχή στην απογραφή. Καλώ κάθε μηχανικό και τον τεχνικό κόσμο ολόκληρο όχι μόνο να συμμετέχουμε αλλά να γίνουμε πρεσβευτές της απογραφής, αναλύοντας με απλό τρόπο και τεκμηρίωση στους συμπολίτες μας τα πλεονεκτήματα αυτής της στατιστικής. Στο χέρι όλων μας είναι να κάνουμε την επιστήμη κοινό κτήμα όλων. Και εν τέλει να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη».

