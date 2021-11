Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Κόντρα Οικονόμου – ΕΙΝΑΠ για τις διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ

H δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που προκάλεσε την αντίδραση της ΕΙΝΑΠ και η απάντησή του.



Κόντρα ανάμεσα στην ΕΙΝΑΠ και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ξέσπασε με αφορμή τα όσα δήλωσε χτες ο Γιάννης Οικονόμου για τους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Η ΕΙΝΑΠ εξαπέλυσε επίθεση κατά του κ. Οικονόμου για μετάθεση στους γιατρούς των κυβερνητικών ευθυνών για τις ελλείψεις στο σύστημα υγείας αποστέλλοντας μάλιστα και σχετική επιστολή στον πρωθυπουργό, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά ότι δεν θέλει να αντιδικήσει με κανέναν.

«Αυτό το οποίο είπα χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είναι ότι «η απόφαση για το ποιος και πότε διασωληνώνεται είναι μία απόφαση, που παίρνεται με αμιγώς ιατρικά κριτήρια από τους ανθρώπους που έχουν τη γνώση και την ευθύνη να την πάρουν»», τονίζει ο κ. Οικονόμου, απαντώντας στην επιστολή του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρει ότι «αυτό προφανώς δεν μεταθέτει ευθύνες σε κανέναν, αφού οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με βάση τις δυνατότητες του συστήματος. Άλλωστε οι ίδιοι οι υγειονομικοί, που βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας στην πρώτη γραμμή της μάχης, γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την ενίσχυση του ΕΣΥ και την προσθήκη στο σύστημα εκατοντάδων νέων ΜΕΘ σε πολύ σύντομο χρόνο. Γνωρίζουν επίσης την πίεση που υφίστανται ακόμη και τα πιο ισχυρά συστήματα υγείας στον κόσμο, καθώς και το ότι πριν από την πανδημία υπήρχε λίστα αναμονής για ΜΕΘ».

«Το τελευταίο πράγμα που θα έκανα κι εγώ και η Κυβέρνηση θα ήταν να αντιδικήσουμε με εκείνους που δίνουν καθημερινά τη μάχη για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να τους εξοπλίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα για να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο», αναφέρει τέλος ο κ. Οικονόμου.





Η επιστολή της ΕΙΝΑΠ στον Πρωθυπουργό

Νωρίτερα, με επιστολή στον πρωθυπουργό, το προεδρείο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) καταγγέλλει πως η ευθύνη για το φαινόμενο έχουν οι αρμόδιοι και όχι οι γιατροί. Εγκαλεί, δε, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο για τις αναφορές του περί λειτουργίας τους με βάση τα πρωτόκολλα και περί απόφασης των γιατρών για μεταφορά των ασθενών.





Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Στις 15/11/21 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Ιωάννης Οικονόμου διέπραξε μέγιστο ατόπημα. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το σοβαρότατο θέμα των πολλών ασθενών που παραμένουν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ αλλά και για το θέμα των κυβερνητικών αρμοδίων που ονόμαζαν ως δήθεν ΜΕΘ πρόχειρες πτέρυγες, δήλωσε επί λέξη: «Κάθε κλίνη που προστίθεται στο ΕΣΥ λειτουργεί με βάση τα πρωτόκολλα, τις τεχνικές προδιαγραφές που αποφασίζουν και εγκρίνουν κάθε φορά οι αρμόδιοι», «η απόφαση για το ποιος και πότε διασωληνώνεται είναι μία απόφαση, που παίρνεται με αμιγώς ιατρικά κριτήρια από τους ανθρώπους που έχουν τη γνώση και την ευθύνη να την πάρουν», «όταν κάποιος διασωληνώνεται γίνεται αμέσως προσπάθεια εύρεσης ΜΕΘ, είτε στο νοσοκομείο που πηγαίνει είτε σε άλλη διαθέσιμη κλίνη. Για να μεταφερθεί θα πρέπει να είναι εφικτή και η δυνατότητα. Και αυτό αποφασίζεται από τους αρμόδιους επιστήμονες».

Με άλλα λόγια ο κ. κυβερνητικός εκπρόσωπος:

Υπονόησε πως δήθεν είναι νοσοκομειακοί γιατροί ΚΑΙ ΟΧΙ υπουργοί και διορισμένοι από την κυβέρνηση διοικητές νοσοκομείων – ΥΠΕ αυτοί που διατάζουν να ονομάζονται δήθεν «ΜΕΘ» πρόχειρες πτέρυγες χωρίς προδιαγραφές, ενώ ξέρει πολύ καλά πως οι νοσοκομειακοί γιατροί τόσο σε επίπεδο κάθε νοσοκομείου αλλά και μέσω της ΕΙΝΑΠ, των άλλων Ενώσεων και της ΟΕΝΓΕ έχουν κάθετα αντιδράσει σε κάθε τέτοια ανευθυνότητα των κυβερνητικών αρμοδίων.

Υπονόησε πως οι νοσοκομειακοί γιατροί ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΛΟΓΗ για το ποιος ασθενής διασωληνώνεται ενώ ξέρει πολύ καλά πως οι γιατροί διασωληνώνουν αποκλειστικά με ιατρικά κριτήρια κάθε ασθενή (πλην εξαιρετικών περιπτώσεων) που χρειάζεται να αεριστεί μηχανικά (π.χ. στις περιπτώσεις βαριάς COVID πνευμονίας κάθε ασθενή που ΔΕΝ μπορεί να οξυγονωθεί επαρκώς ούτε με συσκευή high flow ούτε με μάσκα θετικής πίεσης) και πως μόλις κάποιος ασθενής διασωληνωθεί αρχίζει να αερίζεται μηχανικά με πρόχειρο αναπνευστήρα και ΑΜΕΣΩΣ καταχωρείται και καταγράφεται το αίτημα για εισαγωγή του σε ΜΕΘ στην επίσημη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΚΑΒ – ΕΚΕΠΥ – υπουργείου Υγείας.





Υπονόησε πως και για την καθυστέρηση εισαγωγής σε ΜΕΘ των ασθενών αυτών πάλι ευθύνονται οι νοσοκομειακοί γιατροί γιατί δήθεν κρίνουν πως μεγάλο μέρος των ασθενών «δεν μπορούν να μεταφερθούν».

Εκτός από την προφανή άθλια προσπάθεια μεταφόρτωσης στους νοσοκομειακούς γιατρούς των σοβαρότατων κυβερνητικών ευθυνών για τις ελλείψεις κλινών ΜΕΘ, μια αθλιότητα που είχε επαναληφθεί και το εξάμηνο Νοέμβριος 2020 – Απρίλιος 2021, ο κύριος Οικονόμου σήμερα προχώρησε ακόμα ένα βήμα πιο πέρα : εμμέσως πλην σαφώς «δίνει αέρα» σε διάφορες οργανωμένες ομάδες ανορθολογιστών – αντιεμβολιαστών – «αντιδιασωληνωτών» ακροδεξιάς προέλευσης που συχνά εισβάλλουν σε νοσοκομεία προπηλακίζοντας γιατρούς με την αντίληψη πως δήθεν «η διασωλήνωση είναι που σκοτώνει και όχι ο ιός».

Καλούμε τον πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη να πάρει αμέσως θέση και να καταδικάσει αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναλαμβάνει ακέραια την ευθύνη απέναντι στους ασθενείς και απέναντι στους νοσοκομειακούς γιατρούς».





