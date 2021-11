Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα - Μητσοτάκης: Πρωτίστως ζήτημα αξιακό και πολιτικό η επανένωση

Η δήλωση του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση του με τον Βρετανό ομόλογό του, Μπόρις Τζόνσον.

«Το αίτημά μας δεν είναι φωτοβολίδα. Θα επιμείνουμε με μεθοδικότητα για να χτίσουμε τα απαραίτητα ερείσματα και στη βρετανική κοινή γνώμη για την ανάγκη επανένωσης με τα Γλυπτά του Μουσείου Ακροπόλεως. Είναι σημαντικό ζήτημα που αφορά τις διμερείς μας σχέσεις", υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση του με τον Βρετανό ομόλογό του, Μπόρις Τζόνσον σχετικά με το αίτημα για επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης σε συζήτησή του με τους Έλληνες δημοσιογράφους, που καλύπτουν την επίσκεψή του στο Λονδίνο.

Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε, δε, πως «δεν είναι κατά βάση ζήτημα μόνο νομικό, είναι πρωτίστως ζήτημα αξιακό και πολιτικό», ενώ διαβεβαίωσε πως «θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για να πετύχουμε το σκοπό μας».

Για πολύ ισχυρές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξη του στην Downing Street. Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, υποδεχόμενος τον κ. Μητσοτάκη, τόνισε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία γι' αυτόν η σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μητσοτάκης στους FT: Στη θέση του Τζόνσον θα σκεφτόμουν «έξω από το κουτί»

Θέμα πολύ υψηλού ενδιαφέροντος και όχι απλώς μία υποσημείωση στην επίσκεψη του στο Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το αίτημα για επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στους «Financial Times» , αναφερόμενος στα Γλυπτά που αποσπάστηκαν από τον Παρθενώνα της Αθήνας στις αρχές του 19ου αιώνα.

«Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα για την επανένωσή τους, πράγμα που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Αν βρισκόμουν στη θέση του πρωθυπουργού Τζόνσον και σκεφτόμουν "έξω από το κουτί" όσον αφορά την "Παγκόσμια Βρετανία" και την υποστήριξη αυτής της ιδέας, μιας Βρετανίας που διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον κόσμο την εποχή μετά το Brexit, θα ήταν μία πολύ μεγάλη επίδειξη δημόσιας διπλωματίας εάν προσέγγιζε το ζήτημα από μία διαφορετική οπτική γωνία» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Αν επισκεφτείτε το νέο Μουσείο της Ακρόπολης θα καταλάβετε τι εννοώ. Εκεί πρέπει να δει κάποιος τα γλυπτά», δίπλα στα πρωτότυπα έργα που άφησε πίσω ο Έλγιν», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο τμήμα των γλυπτών που φιλοξενείται τώρα στο Λονδίνο και αναπαρίσταται στο Μουσείο της Ακρόπολης από γύψινα εκμαγεία. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα «Ελγίνεια Μάρμαρα» είναι ένα πολύ σημαντικό μνημείο και όχι ένα οποιοδήποτε έργο τέχνης.

Ο πρωθυπουργός, τόνισε, δε στην ίδια συνέντευξη ότι κατανοεί τη θέση του Βρετανικού Μουσείου, πως ενδεχόμενη επιστροφή των γλυπτών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία κατάσταση όπου «άπαντες ζητούν ό,τι εκτίθεται στο Μουσείο», αλλά επέμεινε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι μια «ειδική περίπτωση».

Όπως ανέφερε, δε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 1986 η Μελίνα Μερκούρη, η Ελληνίδα υπουργός Πολιτισμού και ένθερμη αγωνίστρια για την επιστροφή των γλυπτών, προσκλήθηκε από τον Μπόρις Τζόνσον στην Oxford Union για να μιλήσει για το θέμα και εκείνη την εποχή ήταν ένθερμος υποστηρικτής της επιστροφής των γλυπτών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέθεσε, μάλιστα, ότι θα συνεχίσει να επιμένει τόσο στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και στο Βρετανικό Μουσείο για το θέμα αυτό.