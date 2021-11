Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: οι ανεμβολίαστοι, τα μέτρα και οι ανατιμήσεις (βίντεο)

"Εφιάλτης" οι αυξήσεις τιμών για τα νοικοκυριά. Τι απάντησαν οι πολίτες για την έξαρση στα κρούσματα και τα αίτια της. Πόσοι επιμένουν ότι δεν θα κάνουν το εμβόλιο για τον κορονοϊό.

Την Τρίτη 16 Νοεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, παρουσιάστηκε το Β’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC, που αφορούσε τον εμβολιασμό και την πρόθεση των ανεμβολίαστων να κάνουν το εμβόλιο ή όχι, τα αίτια της έξαρσης στα κρούσματα κορονοϊού, αλλά και την ενεργειακή κρίση, τον χρονικό της ορίζοντα και κυρίως την επίδραση της στα νοικοκυριά, ως προς την ικανοποίηση ακόμη και βασικών αναγκών των μελών τους.

Στο ερώτημα εάν έχουν κάνει το εμβόλιο, το 1% απάντησε ότι έχει κάνει μόνο την πρώτη δόση, το 74% ότι έχει κάνει τις δύο δόσεις, το 3,7% ότι έχει νοσήσει, το 6,7% απάντησε ότι δεν έχει κάνει το εμβόλιο, αλλά ότι σκέπτεται να το κάνει ή ότι έχει προγραμματίσει να το κάνει, ενώ το 14,1% απάντησε ότι ούτε το έχει κάνει ούτε σκέπτεται ή προγραμματίζει να κάνει το εμβόλιο έναντι του κορονοϊού.

Σε ότι αφορά τους ανεμβολίαστους και το ενδεχόμενο να κάνουν το εμβόλιο έναντι του κορονοϊού, το 32,2% (έναντι 26% πριν έναν μήνα), απάντησε ότι προγραμματίζει ή σκέπτεται να κάνει το εμβόλιο, ενώ το 67,8% απαντά πως δεν πρόκειται να εμβολιαστεί (έναντι 74% τον Οκτώβριο).

Σχετικά με τα αίτια της αύξησης των κρουσμάτων, οι ερωτώμενοι απάντησαν σε ποσοστό 53,6% ότι ευθύνεται η μη τήρηση των μέτρων από όλους και το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού, ενώ το 32.2% είπε πως η Πολιτεία δεν έχει λάβει τα σωστά μέτρα. Ακόμη, ποσοστό 11,3% απάντησε πως οφείλεται σε όλους τους ανωτέρω παράγοντες η αύξηση των κρουσμάτων.

Τα ποσοστά στις απαντήσεις, ποικίλουν ανάλογα με την κομματική τοποθέτηση των ερωτώμενων

Ακόμη, στην μεγάλη δημοσκόπηση του ΑΝΤ1, πολίτες ερωτήθηκαν για την ενεργειακή κρίση και το χρονικό ορίζοντα που αυτή θα έχει, ένα δηλαδή θα είναι περιστασιακή ή θα κρατήσει περισσότερο. Το 17,2% απάντησε πως η ενεργειακή κρίση θα κρατήσει για κάποιους μήνες, ενώ το 74,5% αποκρίθηκε πως η ενεργειακή κρίση θα κρατήσει πολύ περισσότερο.

Τέλος, σε ότι αφορά την επίδραση της ενεργειακής κρίσης στον οικογενειακό προϋπολογισμό των νοικοκυριών, το 6,4% απάντησε ότι το νοικοκυριό δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις αυξήσεις, το 37,4% ότι οι ανατιμήσεις θα δυσκολέψουν την κατάσταση, αλλά το νοικοκυριό θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές. Ωστόσο, το 44,7% των ερωτηθέντων είπε ότι θα αναγκαστεί να περιορίσει αγαθά για την κάλυψη βασικών αναγκών και ποσοστό 10.5% ότι δεν θα μπορέσει καθόλου να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες του, μετά τις αυξήσεις στις τιμές υπηρεσιών και αγαθών.

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκάλεσαν τα ευρήματα από το Α΄ μέρος της δημοσκόπησης, που παρουσιάστηκε την Δευτέρα.

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης:

