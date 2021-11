Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο Χαλάνδρι: η 49χρονη εικαστικός προφυλακίστηκε

Πολύωρη η απολογία της. Πήγε χωρίς δικηγόρο στον ανακριτή και της ορίστηκε συνήγορος απο το Κράτος.

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία που έδωσε στην 11η Τακτική Ανακρίτρια η 49χρονη που πυροβόλησε, τραυματίζοντας σοβαρά, τον 68χρονο πατέρα του παιδιού της έξω από το σπίτι του στο Χαλάνδρι.

Η γυναίκα είναι αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες που αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία κατ' εξακολούθηση, παράνομη οπλοχρησία, ενδοοικογενειακή απειλή και απόπειρα αρπαγής ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 χρόνια.

Η 49χρονη δεν έχει ορίσει συνήγορο και έτσι εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο που διορίστηκε από τις αρχές για την υπεράσπισή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, πως το όπλο δεν ήταν δικό της και πως βρισκόταν σε άμυνα. Ωστόσο, από τα στοιχεία της δικογραφίας, φαίνεται να προκύπτει πως η κατηγορούμενη βρισκόταν στον χώρο αναμένοντας τον 68χρονο οφθαλμίατρο.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις από την εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 για την συμεπριφορά της απέναντι σε πρώην συντρόφους της, με έναν που είχε σούπερ μάρκετ σε νησί του Ιονίου να λέει ότι όσο ήταν μαζί της, έχασε ότι είχε και δεν είχε και σήμερα για να συντηρηθεί εργάζεται σε γραφείο τελετών. Άλλος σύντροφος αναφέρει ότι έχει υπογράψει εκείνος και έχουν δοθεί στην γυναίκα συνολικά 85.000 ευρώ, ενώ έτερος πρώην σύντροφος υποστηρίζει ό,τι εκείνος είναι πληρώνει τις δόσεις για την αγορά του θηριώδους αυτοκινήτου τύπου τζιπ που οδηγεί η γυναίκα.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και ο πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Φουστάνος, ο οποίος είχε, όπως είπε, μια «γνωριμία» με την 49χρονησήμερα εικαστικό, λέγοντας πως η σχέση τους «διήρκεσε πολύ λίγο».

«Δεν γνώριζα τον γιατρό. Την κατηγορούμενη την έχω γνωρίσει» ανέφερε ο Ανδρέας Φουστάνος, ο οποίος είπε, σχετικά με τις κοινές φωτογραφίες τους, που είχε αναρτήσει η 49χρονη στο facebook, πως «δεν είχαμε τίποτα το ιδιαίτερο, δε χρειάζεται να το συζητάμε. Ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος όταν τη γνώρισα εγώ, τίποτα άλλο. Άλλες εποχές. Μιλάμε για πάνω από 15 χρόνια. Αν γνωρίζεις έναν άνθρωπο και ξαφνικά ακούς αυτή την ιστορία… Έχουν δει πολλά τα μάτια μου σε αυτή τη ζωή, που όλα μπορούν να συμβούν».









