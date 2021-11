Κοινωνία

Νίκαια: Πυροβολισμοί σε βενζινάδικο

Πληροφορίες για έναν νεκρό. ΙΧ εντοπίστηκε να φλέγεται κοντά στο σημείο της επίθεσης.

Συναγερμός σήμανε στη Νίκαια, καθώς άγνωστοι άνοιξαν πυρ μέσα από αυτοκίνητο, στο πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στη Λεωφόρο Θηβών 181.

Οι άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον δυο αλλοδαπών ανδρών που ήταν εκείνη την ώρα στο βενζινάδικο με αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας να πέσει νεκρός και ο άλλος να τραυματιστεί.

Λίγη ώρα αργότερα το ΙΧ όχημα εντοπίστηκε να φλέγεται κοντά στο σημείο της επίθεσης και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν αποκλείεται να είναι των δραστών της επίθεσης.

Για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση η Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

