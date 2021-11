Κοινωνία

Πυροβολισμοί στη Νίκαια: “Μαφιόζικο” χτύπημα με έναν νεκρό

Το σημείο αποκλείστηκε από ισχυρή αστυνομική δύναμη. Εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών.



Αιματηρό επεισόδιο με έναν νεκρό και έναν τραυματία , σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Θηβών 181 στη Νίκαια στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα στο οποίο επέβαινε άγνωστος αριθμός ατόμων, άνοιξε πυρ την ώρα που περνούσε μπροστά από το πρατήριο υγρών καυσίμων με αποτέλεσμα οι δυο αλλοδαποί που βρίσκονταν στο πρατήριο να τραυματιστούν.

Οι δύο αλλοδαποί, αλβανικής υπηκοότητας, που δέχθηκαν τα πυρά, μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου ο ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή.

Λίγη ώρα αργότερα το ΙΧ όχημα εντοπίστηκε να φλέγεται κοντά στο σημείο της επίθεσης και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν αποκλείεται να είναι των δραστών της επίθεσης.

Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι νεκρός είναι ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από ισχυρή αστυνομική δύναμη και γίνονται αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών ενώ επί τόπου έχει μεταβεί και κλιμάκιο της Ασφάλειας.

