Αθλητικά

Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός: Ήττα και στο Κάουνας για τους “πράσινους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε από τους Λιθουανούς, γνωρίζοντας την τέταρτη διαδοχική ήττα του.



Ο Παναθηναϊκός απογοήτευσε και στο Κάουνας, χαρίζοντας στη Ζαλγκίρις των απουσιών (Γιανκούνας και Λοβέρν) την πρώτη εφετινή νίκη της στη Euroleague.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 76-69 από τους Λιθουανούς, για τη 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, γνωρίζοντας την τέταρτη διαδοχική ήττα του και βλέποντας το ρεκόρ του να «βυθίζεται» στο 2-8, δύο ημέρες πριν τη νέα δύσκολη αποστολή στο Μόναχο, απέναντι στην Μπάγερν, όπου θα παρουσιαστεί ενισχυμένος με τον Νεμάνια Νέντοβιτς (απουσίασε σήμερα με ίωση).

Με τα ποσοστά του στην επίθεση κάτω του μετρίου (13/32δ., 8/23τρ., 19/28β.), προβληματική εικόνα στο κομμάτι της δημιουργίας, την περιφερειακή του άμυνα ασύνδετη και τον αρχηγό του, Ιωάννη Παπαπέτρου, αρνητικό πρωταγωνιστή (10π. με 1/8δ., 1/5τρ., 5/9β.), ο Παναθηναϊκός «ανέστησε» την ουραγό της εφετινής Euroleague. Μοναδικός παίκτης του «τριφυλλιού» που διασώθηκε και από το αποψινό εκτός έδρας «ναυάγιο» ο Ντάριλ Μέικον, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, τη στιγμή που η εξέδρα και ο επιθετικός πλουραλισμός των Λιθουανών τους οδηγούσε στην πρώτη τους επιτυχία.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 43-37, 60-52, 76-69

Τα απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας του Παναθηναϊκού στην πρώτη περίοδο (4/12 δίποντα, 0/2 τρίποντα), «χάλασαν» τη δυναμική εκκίνηση του Μέικον (0-4 στο 2΄), με τους Λιθουανούς να βρίσκουν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους και με σερί 9-0 να προσπερνούν στο σκορ (9-4 στο 4΄) και να μην απειλούνται μέχρι το 10΄ (20-12). Με προβληματικό το κομμάτι της δημιουργίας (μόλις 3 ασίστ μέχρι το ημίχρονο) και την αστοχία να συνεχίζεται, ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν απείλησε στη δεύτερη περίοδο, αλλά γρήγορα βρέθηκε να χάνει με διψήφια διαφορά (-11, 28-17 στο 14΄). Στον αντίποδα, Μπλάζεβιτς (10π.) και Μιλάκνις (10π.) συνέχισαν να βρίσκουν τους διαδρόμους προς το καλάθι της ελληνικής ομάδας, η οποία με ένα ξέσπασμα της λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου δεν άφησε τη Ζαλγκίρις να «χτίσει» διαφορά ασφαλείας (+6 (43-37).

Με την επίθεση του Παναθηναϊκού σε κατάσταση... ύπνωσης, τη στιγμή που η Ζαλγκίρις αξιοποιούσε τον επιθετικό πλουραλισμό της, το «τριφύλλι» όχι μόνο δεν κατάφερε να απειλήσει, αλλά είδε τους Λιθουανούς να κρατούν σταθερά ένα... μαξιλαράκι ασφαλείας +6 και στο 26΄ να το διευρύνουν και πάλι στο +10 (58-48), κλείνοντας χωρίς... άγχος την τρίτη περίοδο (60-52).

Στον... επίλογο του αγώνα, ο Μέικον προσπάθησε από τα 6.75 να αφυπνίσει τους συμπαίκτες του, ο Παπαγιάννης έδωσε λύση κοντά στο καλάθι και ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής (60-57 στο 32΄). Ωστόσο, η αδιαφορία του «τριφυλλιού» στην περιφερειακή του άμυνα, βοήθησε τη Ζαλγκίρις να απαντήσει με σερί 7-0 και να ξεφύγει και πάλι στο σκορ με διψήφια διαφορά (67-57 στο 34΄). To τρίποντο του Κασελάκη ήταν το τελευταίο σάλπισμα του «τριφυλλιού» για «διπλό», με την ελληνική ομάδα βρίσκει λύσεις και στην άμυνα από τον Έλληνα γκαρντ και να μειώνει σε 67-65 στο 36΄. Ωστόσο η αντεπίθεση δεν είχε διάρκεια, με τον Κάβανο να απαντά από τα 6.75 (70-65) και τον Παναθηναϊκό να υποπίπτει σε αδικαιολόγητα λάθη, τα οποία τον εκτροχίασαν...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς - Πέρεθ - Ουντιάνσκι.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Γιούρι Ζντοβτς): Γουέμπστερ 2, Μπλάζεβιτς 10, Λεκαβίτσιους 2, Νίμπο 2, Καλνιέτις 5 (1), Μιλάκνις 13 (3), Ντράγκιτς 5 (1), Στρέλνιεκς 9 (1), Κάβανο 12 (2), Γκιφάι 5 (1), Ουλανόβας 11 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Πέρι 5 (1), Μέικον 21 (3), Παπαγιάννης 7, Παπαπέτρου 10 (1), Φέρελ 3 (1), Κασελάκης 6 (1), Oυάιτ 7 (1), Φλόιντ 1, Έβανς 2, Σαντ Ρος 7.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στη Νίκαια: “Μαφιόζικο” χτύπημα με έναν νεκρό

Πάτρα - Κορονοϊός: πέθανε ανεμβολίαστος οδοντίατρος

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: οι ανεμβολίαστοι, τα μέτρα και οι ανατιμήσεις (βίντεο)