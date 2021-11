Κόσμος

Παιδοκτονία στην Ιταλία: “το έσκασε” από νοσοκομείο και σκότωσε την κόρη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για την μαθήτρια δημοτικού που ξεψύχησε στα χέρια του πατέρα της. Συγκλονισμένη η Ιταλία από το έγκλημα που διέπραξε ασθενής με κορονοϊό, που είχε εισαχθεί για νοσηλεία.

Ένας άνδρας 48 ετών ο οποίος είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο της Ρώμης λόγω κορονοϊού, επέστρεψε σπίτι του χωρίς την άδεια των γιατρών, κοντά στην Ρώμη, και επιτέθηκε στο δεκάχρονο παιδί του, μαχαιρώνοντάς το θανάσιμα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που συνέλεξαν οι εισαγγελείς, η παιδοκτονία μπορεί να είναι πράξη παραφροσύνης, με την οποία ο δράστης προσπάθησε να εκδικηθεί την πρώην γυναίκα του και μητέρα του παιδιού.

Στον παιδοκτόνο είχε κοινοποιηθεί απόφαση των δικαστικών, με την οποία του απαγόρευαν να πλησιάσει την πρώην σύζυγό του και το παιδί τους.

«Η μητέρα του παιδιού είναι σε κατάσταση σοκ. Όταν επέστρεψε στο σπίτι βρήκε το παιδί της νεκρό και τον πρώην άνδρα της δίπλα του, στο κρεβάτι», γράφουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αστυνομικές Αρχές θέλουν να εξακριβώσουν, τέλος, αν ο δράστης είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: “μαύρη μέρα” με δεκάδες θανάτους και 8129 νέα κρούσματα

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: οι ανεμβολίαστοι, τα μέτρα και οι ανατιμήσεις (βίντεο)

Σύγκρουση συρμών ΗΣΑΠ: θρήνος για τον Πέτρο Γιάμαλη (εικόνες)