Σεισμός στην Ναύπακτο

Νυχτερινή επίσκεψη του "Εγκέλαδου" έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή.

Σεισμός έγινε ασιθητός το βράδυ της Τρίτης στην Ναύπακτο και την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός είχε μέγεθος 3,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων βορειοδυτικά από το κέντρο της Ναυπάκτου

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 1,29 χιλιόμετρα.

