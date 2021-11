Life

Σαντορίνη: Ένα σχολείο.. έργο τέχνης! (εικόνες)

Ο Γιάννης Κανίογλου μετέτρεψε ένα σχολείο σε.. μικρή πινακοθήκη.

H σχέση του, καλλιτεχνική και ανθρώπινη, με το Εμπορειό και τη Σαντορίνη, κρατάει χρόνια τώρα και είναι βέβαιο ότι με το χρόνο βαθαίνει περισσότερο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Γιάννης Κανίογλου προσκλήθηκε και πήγε στην μαγευτική Σαντορίνη για να φιλοτεχνήσει με τα έργα του σχολεία του νησιού.

Τα θέματα που συνήθως επιλέγει και τον εμπνέουν καλλιτεχνικά είναι από τη θάλασσα και τα μηνύματα που αποπνέουν είναι η αγάπη και ο σεβασμός προς το περιβάλλον και ιδιαίτερα προς τον υδάτινο κόσμο που τόσο αγαπά.

Για ακόμη μια φορά άφησε το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα στο Γυμνάσιο του Εμπορειού με έργα ζωγραφικής εμπνευσμένα από τη θάλασσα, με τη βοήθεια των γονιών, των εκπαιδευτικών και βέβαια των μαθητών του σχολείου.

Οι επιφάνειες των αιθουσών παραπέμπουν σε μια μικρή πινακοθήκη φτιαγμένη με μεράκι από τον Γιάννη, τον… εικαστικό και καλλιτέχνη των σχολείων!

