Κορονοϊός – Γαλλία: Αναζωπυρώνεται η πανδημία

Σε ανοδική τροχιά όλοι οι κρίσιμοι επιδημιολογικοί δείκτες, αλλά προς το παρόν η κυβέρνηση «ξορκίζει» το ενδεχόμενο επιβολής lockdown.

Η υπηρεσία δημόσιας υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 19.778 κρούσματα του COVID-19, ο υψηλότερος αριθμός από την 25η Αυγούστου (23.706), με το σύνολο των καταγεγραμμένων μολύνσεων να φθάνει τις 7.310.664.

Το ίδιο διάστημα, άλλοι 48 ασθενείς υπέκυψαν εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19. Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη Γαλλία έφθασε έτσι τους 118.271 νεκρούς.

Οι αριθμοί των εισαγωγών στα νοσοκομεία και των ασθενών που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) βρίσκονται επίσης σε άνοδο. Σύμφωνα με την γαλλική υπηρεσία δημόσιας υγείας, χθες νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία 7.535 ασθενείς (+647 σε 24 ώρες), εξ αυτών οι 1.277 σε ΜΕΘ (+135).

Ο εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Γκαμπριέλ Ατάλ δήλωσε χθες το πρωί ότι η Γαλλία βρίσκεται σε «επαγρύπνηση» μπροστά στην αναζωπύρωση της πανδημίας, πάντως ξεκαθάρισε πως δεν προβλέπεται η επιβολή lockdown.

