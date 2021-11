Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: Ρεκόρ μολύνσεων μέσα σε μια μέρα!

Πρόκειται για αριθμό κρουσμάτων άνευ προηγουμένου. Ξεπερνούν τις 50.000.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 52.826 τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 5.129.950, δείχνουν τα δεδομένα που δημοσιοποίησε σήμερα Τετάρτη το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Πρόκειται για αριθμό κρουσμάτων άνευ προηγουμένου· είναι η δεύτερη φορά από την εκδήλωση της πανδημίας στη γερμανική επικράτεια, και η δεύτερη μέσα στον Νοέμβριο, που ο αριθμός των επιβεβαιωμένων μολύνσεων ξεπερνά το ορόσημο των 50.000 μέσα σε μια μέρα.

Οι θάνατοι 294 ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα στους 98.274 νεκρούς μέχρι σήμερα, κατά την ίδια πηγή.