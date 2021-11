Life

“The 2Night Show”- Ευδοκία Ρουμελιώτη: Χάρη στη μητέρα μου σώθηκαν 7 ζωές

Τι είπε για την τραγική απώλεια της μητέρας της αλλά και την θιοθεσία που ήθελε να κάνει

Στην εκπομπή «The 2night Show» βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Τρίτης η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

Η ηθοποιός, παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων, μίλησε για το παιδάκι που ήθελε να υιοθετήσει και τελικά δεν τα κατάφερε, την τραγική απώλεια της μητέρας της καθώς και ότι με τον θάνατό της, έδωσε ζωή σε πολλούς ανθρώπους αφού ήταν δωρήτρια οργάνων.

Συγκεκριμένα είπε: «Τη μητέρα μου την έχασα πολύ βίαια γιατί σκοτώθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη. Από τότε λέω τι τυχερός άνθρωπος ήμουνα που της έδειχνα κάθε μέρα την αγάπη μου, της την έλεγα κι έτσι δεν αφήσαμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Από τότε όμως που την έχασα τόσο ξαφνικά, το κάνω ακόμα περισσότερο με τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι τίποτα δεδομένο.»



Στη συνέχεια αποκάλυψε πως η μητέρα της ήταν δωρήτρια οργάνων και μάλιστα έβαλαν μέσο για να μπορέσουν να διαθέσουν τα όργανά της: «Η μητέρα μου ήταν δωρήτρια οργάνων και βάλαμε μέσον για να της πάρουν τα όργανα. Χάρη στα όργανά της σώθηκαν επτά ζωές. Θα έπρεπε να μου το κάνουν πιο εύκολο όχι να παρακαλάω να πάρουν τα όργανα. Δεν θέλω να πω ότι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά αλλά η μητέρα μου ήταν δωρήτρια οργάνων κι ότι βάλαμε μέσον για να της πάρουν τα όργανα… Βλέπεις πως το αντιμετώπισε η πολιτεία… Τώρα τα αρχεία είναι κάπου χαμένα…. Να βρεθεί εντατική για να της πάρουν τα όργανα. Μας είπαν από το νοσοκομείο τώρα που να το ψάχνετε και έχουν χαθεί τα αρχεία κι είναι δύσκολη κατάσταση. Λέμε σοβαρά τώρα;»

