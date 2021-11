Life

“The 2Night Show” - Stan: Kατάφερα να μάθω από το "χαστούκι" που έφαγα

Πώς διαχειρίστηκε την αναγνωρισιμότητα και ποια είναι η γυναίκα της ζωής του.

Ο Stan ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρανούτογλου στο πλατό της εκπομπής "The 2night Show". Ο αγαπημένος τραγουδιστής έκανε τον απολογισμό του, μίλησε για τη συμμετοχή του φετινό "J2US" αλλά και για την εκλεκτή της καρδιάς του.

Αρχικά, ο Stan παραδέχτηκε πως παρόλο που είχε αγάπη για τις τέχνες, δεν περίμενε την επιτυχία που γνώρισε στην καριέρα του. "Κάπου στο λύκειο κατάλαβα ότι έχω μία έφεση αν θες στα καλλιτεχνικά. Δεν περίμενα ποτέ όμως όλα αυτά. Δεν είχα ποτέ μου βλέψεις, δεν ειχα ψώνιο να γίνω τραγουδιστής πάντα μου άρεσε η μουσική αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει επάγγελμα. Η ζωή μου ήταν ένα ρόλερκοστερ, έχω ζήσει πολλά πράγματα. Όλα έχουν ένα τίμημα, το τίμημα της αναγνωρισιμότητας που το έχεις ζήσει και εσύ πιστεύω. Κέρδισα πολλά από την αγάπη του κόσμου, αλλά θυσίασα άλλα πράγματα" είπε στον παρουσιαστή του ΑΝΤ1.

Έχασε όμως ποτέ τον εαυτό του μέσα σε αυτό το κύμα δημοσιότητας; Ο ίδιος απάντησε ότι: " Τον έχασα, τον βρηκα, μαλώσαμε, τα ξαναβρήκαμε... σε μία περίοδο δεν μπορούσα να τον μαζέψω. Όλα αυτά ήταν ένα μάθημα έγινα πλουσιότερος. Αν δεν φας χαστούκια στη ζωή δεν θα μάθεις. Εγώ κατάφερα να μάθω από το χαστούκι που έφαγα ".

Ο Stan δεν δίστασε μάλιστα να αναφερθεί ανοιχτά στην αγαπημένη του Βέρα: "Και αυτό είναι ένα από τα τιμήματα που πρέπει πληρώνω από την αναγνωρισιμότητα. Είμαι τυχερός που έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου, είναι σπάνιο να έχεις έναν άνθρωπο που να σου δίνει την ελευθερία σου, που να σε αγαπά όπως ακριβώς είσαι".

Tο κεφάλαιο "J2US" ήρθε στην κουβέντα με τον αγαπημένο τραγουδιστή να περιγράφει πτυχές αυτού του λαμπερού ταξιδιού. "Με πήρε αυτοπροσώπως τηλέφωνο ο Νίκος Κοκλώνης. Είναι τόσο καλό παιδί που είναι αδύνατον να του αρνηθείς το οτιδήποτε. Όταν άκουσα ότι θα είμαι με τη Μάρα ενθουσιάστηκα. Δεν το φοβόμουν μου αρέσει το οξύμωρο, το περίεργο, το παράξενο" σχολίασε αρχικά.

Για τη πρώτη επαφή με το ταίρι του μοιράστηκε πως: "Είχα τρακ την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε με τη Μάρα. Ήμουν ξέρεις φοβισμένος μην πω κάτι και το παρεξηγήσει. Εύχομαι όταν φτάσω στην ηλικία της να έχω την ίδια όρεξη και λαχτάρα για τη ζωή. Είναι χαρούμενος άνθρωπος κάνει πολλά πράγματα ρόλους".

Κλείνοντας, ο Stan σχολίασε τη σκληρή κριτική που δέχτηκαν από την Μαρία Μπακοδήμου, η οποια συνοδεύτηκε με ένα μηδενικό στο κομμάτι της βαθμολογίας. Πάνω σε αυτό, δήλωσε: "Κοίταξε, οι κριτές είναι εκεί για να κρίνουν. Αυτό που έκανε η Μάρα δεν άρεσε στη Μαρία, δεν με έβαλε εμένα μέσα σε αυτό, είπε αν θυμάσαι: "Σόρρυ Stan μου αλλά...". Αν ήμουν εγώ κριτής θα έβαζα κάτι άλλο".

