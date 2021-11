Κοινωνία

Γκλέτσος μαινόμενος κατά περιφερειάρχη Στερέας Ελλάδας - Τι συνέβη (βίντεο)

Εκτός εαυτού ο Απόστολος Γκλέτσος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Έντονο φραστικό επεισόδιο είχε ο Απόστολος Γκλέτσος με τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό, στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης το μεσημέριτ ης Τρίτης. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η συζήτηση έφτασε στα έργα που θα πραγματοποιηθούν στην πληγείσα από τις πυρκαγιές Εύβοια.

Ο Απόστολος Γκλέτσος τοποθετήθηκε, ζητώντας διευκρινίσεις για τα έργα τα οποία θα γίνουν. Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει. «Θέλω τώρα την δέσμευση του περιφερειάρχη την προφορική ότι οι άνθρωποι που θα πάνε εκεί για να εξυπηρετηθούν δεν θα έχουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις» ανέφερε αρχικά ο επικεφαλής της Ενωτικής Περιφερειακής Κίνησης.

Αφότου απάντησε στις δηλώσεις Γκλέτσου ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, ο πρώτος πέρασε ξανά στην επίθεση. «Άσε τις εισηγήσεις περιφερειάρχη. Οι εισηγήσεις είναι ακαταλαβίστικες. Τώρα θα μας τα πεις εδώ. Όλα».

Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου, Ηλίας Σανίδας, είπε στον Γκλέτσο να αφήσει τον περιφερειάρχη να ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις του.

«Πρόέδρε άκουσες τι σου είπα. Δεν θα με ξαναδιακόψεις εμένα ποτέ. Άκουσες τι σου είπα. Άκουσε με, αν με ξαναδιακόψεις δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει. Τελειώσανε αυτά που ξέρετε. Τελειώσανε. Που φεύγουν τα εκατομμύρια δεξιά και αριστερά όπου γουστάρετε. Τελειώσανε αυτά. Που φεύγουν τα εκατομμύρια όπου γουστάρετε εσείς χωρίς διαγωνισμούς και ο κόσμος πεινάει», φώναξε ο κ.Γκλέτσος.

Στη συνέχεια, ο κ. Γκλέτσος είπε τα εξής απαντώντας στον κ.Σπανό στα περί απειλών που έθιξε ο τελευταίος: «Εγώ δε σε απειλώ, ο κόσμος σε δέρνει εκεί που πας στη Βόρεια Εύβοια και έφαγες το ξύλο. Αφού λοιπόν φέρεσαι έτσι η σιωπή μου προς απάντηση σου. Γεια σου. Εγώ φεύγω αλλά ο έλεγχος θα είναι καθημερινός…».





