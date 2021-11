Life

“Το Πρωινό”: “Βόμβες” Χατζάκη για Φιλιππίδη και Λιγνάδη (βίντεο)

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης και ηθοποιός μιλά για την συνεργασία του με τον Φιλππίδη και την παράσταση Λιγνάδη στις φυλακές Τριπόλης.

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης και ηθοποιός Σωτήρης Χατζάκης μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" για τον Δημήτρη Λιγνάδη και τον Πέτρο Φιλιππίδη, οι οποίοι βρίσκονται προφυλακισμένοι στις φυλακές Τρίπολης για σεξουαλικά εγκλήματα.

«Αυτά που γινόντουσαν ήταν συγκλονιστικά βίαια, έκαναν κακό στο θέατρο. Βεβαίως, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, δεν θα πρέπει να δικάζουμε, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Οι ενδείξεις είναι τόσο πολλές γι’ αυτά που έγιναν» είπε αρχικά ο Σωτήρης Χατζάκης.

«Δεν είπα “γενναίο και συγκινητικό” την παράβασή του, αλλά τον σωφρονισμό του. Δηλαδή πήγε στη φυλακή, τι θα έπρεπε να κάνει, να σκοτώνει τους άλλους συγκρατούμενους; Να τους δολοφονεί και να τους βιάζει; Γι’ αυτό είναι το σωφρονιστικό σύστημα, γι΄ αυτό είναι οι φυλακές. Θεωρώ λοιπόν πολύ σωστό ότι έκανε θέατρο και δε συνέχισε μία οπιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα» είπε αναφορικά με τον Δημήτρη Λιγνάδη και στις πρόσφατες δηλώσεις του, οι οποίες παρεξηγήθηκαν από κάποιους.

Παράλληλα, ο Σωτήρης Χατζάκης εξομολογήθηκε ότι έχει συνεργαστεί μαζί του, όσο και με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Για τον Δημήτρη Λιγνάδη δήλωσε ότι «όταν έγινα διευθυντής του εθνικού θεάτρου, τον απομακρύναμε από τη σχολή για ευνόητους λόγους, γιατί κάτι είχαμε ακούσει. Όχι στο μέγεθος αυτού που συνέβη. Αυτό δεν το περίμενε κανείς. Είχαμε ακούσει ότι ο ένας ήταν λίγο επιρρεπής στο άλλο φύλο, και ο άλλος στο ίδιο φύλο. Είχε φτάσει στα αφτιά μου μία εμμονή, οπότε είπα κάτσε να προλάβουμε".

Για τον Πέτρο Φιλιππίδη σημείωσε πως «ήταν εξαιρετικός ηθοποιός. Εύστοχος και μεγάλο ταλέντο. Μία περίπτωση με λεκτική ένταση σε μία ηθοποιό, τον ανακάλεσα στην τάξη. Πάνω στην πρόβα της μίλησε άσχημα. Αυτή διαμαρτυρήθηκε».

